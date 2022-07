Riserve naturali in Sicilia: ecco le più incantevoli e incontaminate

La Sicilia è considerata una delle mete principali per trascorrere le proprie vacanze in totale relax e divertimento. Fra i posti più scelti ci sono le riserve naturali, che rendono unico e originale il paesaggio paradisiaco che questo posto offre. Ecco qua quali sono le riserve più belle e incontaminate.

Capo Gallo, Palermo

Situata a ridosso della città di Palermo, a soli venti minuti di guida dalla bellissima spiaggia di Mondello, la riserva naturale di Capo Gallo è una cartolina animata. Instituita ufficialmente nel 2001, la riserva è nota per spiagge incantevoli e fondali mozzafiato. Anche qui oltretutto sono stati ritrovati graffiti e reperti risalenti alla preistoria; questi luoghi hanno letteralmente segnato la storia dell’isola! Sulla cima del promontorio è presente anche un faro di origine Borbonica, nel quale è possibile ammirare incantevoli mosaici. Il paesaggio è ricco di grotte e di flora e da queste parti fiorisce anche un particolare tipo di papavero.

Riserva naturale dello Zingaro

La riserva naturale dello Zingaro è indubbiamente uno dei luoghi della nostra isola a cui siamo più legati, per tanti motivi. È stato uno dei parchi naturali che abbiamo visitato insieme durante i primi viaggi ed è a tutti gli effetti uno dei ritagli naturali più belli del sud Italia. La Riserva si estende per circa 6km a ridosso della costa, su di un percorso sterrato che una dopo l’altra propone le “cale” che scendono al mare: piccole spiaggette che regalano soltanto meraviglia. L’area della riserva copre il pezzo di costa tra il comune di San Vito Lo Capo e Scopello, motivo per cui esistono due ingressi, che ti faranno percorrere il fianco della montagna con ordine differente. Quanto alla camminata all’interno della riserva non è difficile ma richiede un minimo di resistenza fisica. Ti consigliamo inoltre di indossare un abbigliamento da trekking con scarpe comode, un cappello, un costume e riserve di acqua e di cibo in quanto il sentiero è interamente esposto al sole e non vi sono all’interno aree ristoro.

Laghetti di Cavagrande del Cassibile

Ci spostiamo verso nord verso Avola e Siracusa, per scoprire quella che tra le riserve naturali in Sicilia è una delle più caratteristiche. La riserva di Cavagrande infatti si tratta di un parco ricamato all’interno delle rocce, con un fiume che solca i monti creando dei fantasiosi laghetti d’acqua dolce. Tra cascate e folta vegetazione la riserva di Cavagrande nasconde anche tracce storiche di rilievo. Vi sono segni di antiche civiltà, abitazioni scavate nelle rocce di quella che fu una necropoli del 1000 A.C. In questa riserva potrete ammirare quella che è chiamata Oasi del Gelsomineto. Qui c’è un’altra delle spiagge preferite della Sicilia: la Marchesa, un vero spettacolo d’acqua azzurra e sabbia bianca