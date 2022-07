Con il caldo afoso e le temperature torride estive, il nostro corpo ne risente. Se non prendiamo i giusti accorgimenti andiamo incontro ad effetti collaterali molto gravi e uno di questi può essere la disidratazione. Essere disidratato indica lo stato in cui si trova il nostro organismo quando lascia più liquidi rispetto a quelli che acquista.

Il corpo perde giornalmente liquidi mediante l’urina, le feci, il sudore, la respirazione. la sensazione della sete indica proprio il calo dei liquidi presenti nel corpo e ci rammenta di reintegrarne. La disidratazione è una condizione patologica le cui cause possono essere varie, da una condizione prolungata di dissenteria e vomito, a una sovrabbondante sudorazione, come per esempio nel caso di intensa attività fisica, a disfunzioni nella riserva minerale e idrica.

Se hai uno di questi sintomi potresti essere gravemente disidratato

Il primo sintomo è la sete, ma questa non accresce con l’aggravarsi della situazione, per cui è sicuramente un primo segnale, ma non può essere valutato come un campanello d’allarme. Con l’avanzare della condizione di disidratazione le urine divengono meno frequenti e di colore giallo scuro. Una lieve disidratazione poi compromette le capacità di controllo motorio e cognitivo e opera negativamente sull’umore.

Altri sintomi sono inaridimento delle fauci e della lingua. In caso di disidratazione grave, la sensazione di sete potrebbe diminuire e la pressione arteriosa può scendere, originando vertigini o svenimento, soprattutto quando ci si alza in piedi, tale è una condizione definita ipotensione ortostatica. Se la disidratazione non smette, possono verificarsi shock e gravi danni agli organi interni, come reni, fegato e cervello. Le cellule cerebrali sono molto sensibili a livelli di disidratazione gravi.

Di conseguenza, la confusione è uno dei migliori indicatori della gravità della disidratazione. Una disidratazione tanto grave può portare addirittura al coma. Quando ci troviamo difronte ad una disidratazione è importantissimo reintegrare i liquidi scomparsi e dunque bere acqua. Allorché la situazione sia più grave, come in seguito a prolungati episodi di diarrea e vomito, è raccomandabile aggiungere sali minerali all’acqua. In alternativa si possono anche comperare soluzioni reidratanti in farmacia.

Fatto sta che non bisogna sottovalutare questa condizione e soprattutto bisogna idratarsi tanto e bene durante le calde giornate estive.