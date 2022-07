Se le tue lenzuola sono macchiate di sangue, usa questo trucco infallibile

Se le tue lenzuola sono macchiate di sangue devi intervenire subito e adottare questo trucco infallibile che ti aiuterà a pulire. Una delle cose peggiori che possa succedere è tornare a casa dopo una lunga giornata, mettersi a letto e rilassarsi per la notte, per poi scoprire che le lenzuola non sono del tutto pulite.

La causa? Una presenza di macchia di sangue sulle lenzuola. Per fortuna, ci sono alcuni ottimi consigli e trucchi su come rimuovere questo tipo di macchie. Se ti sei trovato in questa specifica situazioni ma non sapevi come rimediare al danno, ebbene sei capitato nel posto giusto. Da oggi le macchie di sangue sulle lenzuola non ti faranno più venire gli incubi.

Come rimuovere gli aloni se le tue lenzuola sono macchiate di sangue: le basi

Le macchie possono formarsi se le lenzuola non vengono asciugate correttamente, se non sono state pulite bene, se non sono state cambiate abbastanza spesso o se durante la notte ci feriamo e perdiamo del sangue. Per evitare che si macchino una volta lavate dobbiamo assicurarci di riporre tutti i tessuti, in particolare lana, cotone e lino, in un luogo fresco e buio, come un armadio o in un contenitore ermetico.

Ma se troviamo che ci sono delle macchie di sangue dobbiamo subito lavare delicatamente le lenzuola in acqua calda o fredda e fatele asciugare nell’asciugatrice con l’impostazione delicata. L’acqua calda o fredda cambia in base al tipo di macchia. Se la macchia è ancora fresca possiamo trattare con l’acqua fredda così da evitare che si propaghi in tutto il tessuto. Ma se la macchia si è già seccata, dovremo procedere a fare un lavaggio con una temperatura dell’acqua piuttosto alta così che intervenga in profondità.

La candeggina è tua amica

Quando troviamo le lenzuola macchiate di sangue, proviamo a immergere l’articolo in una soluzione di acqua calda e qualche goccia di candeggina. Oppure possiamo anche aggiungere qualche goccia di candeggina al vostro normale ciclo di lavaggio. Attenzione però a non usare troppa candeggina, perché potrebbe scolorire i tessuti. Esistono anche spray smacchianti che contengono candeggina. Sono particolarmente utili se la macchia è solo su una parte e non vogliamo lavare tutto il tessuto. Però, usiamo la candeggina con parsimonia e mai sui capi colorati.

L’aceto viene in soccorso

Per neutralizzare l’alcalinità del sangue aggiungiamo una tazza di aceto al dosatore dell’ammorbidente della nostra lavatrice. Questo aiuterà a rimuovere l’alone e migliorarne l’aspetto. L’aggiunta di aceto è inoltre un ottimo ammorbidente naturale che aiuta i nostri capi ad avere un profumo fresco e pulito.

Il bicarbonato di sodio fa la sua magia se le lenzuola sono macchiate di sangue

Alle macchie di sangue proviamo a cospargere sopra un po’ di bicarbonato di sodio. Lasciamo riposare una notte e poi laviamo le lenzuola. Il bicarbonato di sodio aiuta a smacchiare le macchie soprattutto gli altri articoli che vengono usati spesso e che più degli altri possono presentare dei fastidiosi aloni. In alternativa, si può inserire direttamente nel cestello del detersivo della lavatrice.