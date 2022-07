Le abitazioni pur rappresentando la dimora e quindi la principale “fonte di relax”, manifestano tutta una serie di criticità più o meno incidenti nella nostra vita che possono essere risolte o semplicemente aggirate in vari modi. Legati al contesto di “casa” infatti sono stati concepiti un’infinità di trucchi e segreti atti a risolvere le piccole problematiche che tutti almeno una volta, abbiamo “sofferto”. Per fare un esempio, tutti siamo soliti fare ricorso alle porte, che sono naturalmente dotate di cerniere e meccanismi che permettono l’apertura e la chiusura.

Meccanismi “delicati”

Come ogni forma di meccanismo, le cerniere sono costituite in qualche forma di lega metallica, come l’ottone o il ferro, e queste con il passare del tempo e con la semplice e normale usura, tendono a perdere “efficienza”, scatenando quindi rumori e cigolii decisamente fastidiosi nel momento in cui apriamo e chiudiamo la porta. Spesso questi rumori non “provengono” dalla cerniera, ma da eventuali corpi estranei presenti sotto la porta, ma anche la cerniera, sopratutto se sottoposta a umidità, usura e a condizioni particolarmente aggressive, con il tempo sviluppa la ruggine, ossia l’ossidazione del metallo.

Usa questo ingrediente contro ruggine e porte scricchiolanti, lo hai in casa

Anche se esistono numerosi prodotti specifici per eliminare la ruggine e più nello specifico, per ridurre i rumori delle porte, è possibile utilizzare un ingrediente naturale per ridurre molto l’attrito delle cerniere delle porte: l’olio d’oliva infatti, anche in ridotte quantità può essere utilizzato con successo come sistema anti schricchiolio. Il rimedio è molto semplice, basta versare un po’ di olio su un panno e poi agire di “olio di gomito” su tutta la superficie della cerniera, avendo l’accortenza di rimuovere eventuali corpi estranei presenti. Dopo 3-4 “passate”, la cerniera ritornerà “magicamente” ad essere efficiente.