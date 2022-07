Vacanze ad Agosto senza spendere una fortuna? Ecco alcuni luoghi dove andare

La maggior parte degli italiani prenota all’ultimo le vacanze estive, riducendosi a dover pagare una somma eccessiva per passare qualche giorno in totale relax. Tutte le località balneari italiane durante il mese di agosto sono prese letteralmente d’assalto dai turisti e ci sono persone che non badano a spese mentre altre hanno un budget limitato e non vogliono rinunciare a qualche giorno di piacere e relax.

Maratea

Maratea è una splendida località turistica italiana. Considerata una delle mete turistiche tipica delle vacanze all’italiana, questa è in grado di offrire attrazioni di tipo naturalistico e culturali. Vivere una vacanza a Maratea non significa soltanto rilassarsi e godere di tanto comfort ma anche andare alla scoperta di arte e cultura. Presa d’assalto fra le mete più scelte dagli italiani, grazie al prezzo conveniente che gli hotel offrono. Inoltre, una delle attrazioni di questo posto è proprio la spiaggia nera. Appena a sud di Maratea si apre la splendida baia di Cala Jannita, chiamata anche Spiaggia Nera per via del colore scuro della sabbia. Questo a testimonianza dell’origine vulcanica di questo tratto di costa lucana, composto di ghiaia molto sottile, e l’acqua trasparente. Il fondale roccioso, soprattutto nella zona sud perfetto per fare snorkeling e nuotare in mezzo ai pesci.

La Calabria

La Calabria ha spiagge meravigliose, molto delle quali non sono affatto turistiche. Alcune zone sono poco attrazzate per la ricezione turistica, ma è comunque possibile trovare una sistemazione, sicuramente low cost. La Baia di Caminia (Staletti), sulla Costa degli Aranci, ha spiagge bellissime e poco affollate. La Costa dei Gelsomini invece è uno degli angoli più selvaggi della costa calabrese che assomiglia ad un angolo di Africa per caso finito all’estremo sud dell’Italia. Palmi, quasi di fronte allo stretto di Messina, ha un litorale meraviglioso dove le strade si inerpicano tra la macchia medietarranea con scogliere e calette da sogno. La Caletta di Rovaglioso è una delle più belle della costa di Palmi.

Le isole della Sicilia

In Sicilia ci sono isole meno conosciute e frequentate dal turismo di massa come Alicudi e Filicudi, difficili da raggiungere ma incredibilmente ancora intatte e solitarie. Alicudi, rispetto alle vicine isole, è la più selvaggia e la meno abitata. Infatti, la maggior parte delle case e delle contrade sorge nella zona vicino al porto, mentre la parte Nord Ovest di Alicudi è disabitata. Pur essendo un’isola molto piccola, ci sono tantissime cose da fare e vedere quando andate a visitare Alicudi. Fra trekking, giri in barca e cultura, è considerato il perfetto viaggio per chi ha voglia di rilassarsi spendendo poco. Una delle attrazioni principali è la spiaggia del Porto. Essa è composta da ciottoli neri, che danno all’acqua un colore particolare, tipico proprio delle Eolie. La spiaggia viene divisa in due parti dal Porto, che si trova proprio nel mezzo. Pur essendo la spiaggia del porto, l’acqua è pulitissima e cristallina e non è mai troppo affollata. Potrete raggiungerla facilmente a piedi direttamente dal centro del paese.