Frutta e verdura sono alimenti importantissimi per la nostra routine alimentare giornaliera. Ci danno il giusto apporto di proteine e sostanze nutritive fondamentali per il nostro organismo. Però se non vengono lavati in maniera perfetta, questi possono arrecare anche gravi infezioni. Oggi vedremo perché è importante lavare frutta e verdura e come farlo in maniera naturale. Ci sono svariati motivi per i quali bisogna sempre sciacquare bene verdura e frutta.

Alimentazione: ecco cosa succede se non lavi bene frutta e verdura

Tra le 250 forme di intossicazioni alimentari, per esempio, c’è quella che deriva da un peculiare batterio, escherichia, che si trova proprio negli ortaggi e nelle insalate non pulite bene. E questa cautela va presa anche per ortaggi e insalate comperati in busta.

Il batterio può addirittura infilarsi nel prodotto anche dopo il lavaggio dell’industria. Lavare bene verdura e frutta è esaminata anche come un’utile precauzione contro il Covid-19. C’è poi l’aspetto dei pesticidi. Lavando la verdura e la frutta si rimuovono quasi del tutto i loro residui. Difatti con la semplice acqua fredda spariscono almeno per l’80 per cento. Tanta frutta è buonissima da mangiare con tutta la buccia: pensate alle mele, e in particolare alle caratteristiche delle annurche.

Sono le bucce che hanno proprietà notevoli e accrescono i benefici di un frutto. La domanda che tutti si pongono è come poter lavare la frutta in maniera ideale. La risposta è semplice, basta prolungare i tempi con i quali di solito laviamo la frutta. Rammentiamo che l’acqua, in generale, solamente sciacquando elimina almeno l’80 per cento di tutte le tracce di pesticidi. Mantenere la frutta in ammollo nell’acqua per una decina di minuti, come nella combinazione di aceto di mele con il sale per cinque minuti, è la migliore assicurazione per mangiare la frutta con tutta la buccia in perfetta tranquillità.

Se consumiamo frutta e verdura non lavate può anche non accadere nulla. Ma i rischi ci sono. Ed a parte una leggera intossicazione alimentare, si passa dall’epatite A alla toxoplasmosi, una malattia molto pericolosa per le donne in gravidanza in quanto può addirittura portare all’aborto spontaneo o a problemi di sviluppo mentale.

Quindi non va assolutamente sottovalutata la pulizia di frutta e verdura, spendere qualche minuto in più lavandoli perfettamente ci dà la garanzia di poterli gustare senza pensieri.