Con il decreto Aiuti si potrebbe ricevere il bonus di da 200 euro nella busta paga, come aiuto per l’aumento delle bollette. Questo bonus tocca a molte persone che non hanno un reddito superiore a 35 mila euro e altri requisiti specifici per alcune categorie. I datori di lavoro devono emetterlo nel mese di luglio 2022, anche per chi ha un lavoro a termine, somministrati o stagionali, Sono però esclusi i lavoratori domestici e lavoratori agricoli a termine .

Andiamo quindi a vedere chi ne può usufruire con la circolare 73 del 24.6.2022.

Busta paga, ecco chi avrà €200 in più a Luglio: la lista aggiornata

L’ indennità una tantum di 200 euro non viene contata come reddito. Possono richiederla e ottenerla:

Lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori domestici;

Beneficiari di NASpI e DIS-COLL;

Beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola;

Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Lavoratori beneficiari nel 2021 di indennità COVID-19;

Quelli stagionali a tempo determinato e intermittenti;

Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

Lavoratori autonomi privi di partita IVA

Incaricati alle vendite a domicilio;

Nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza

Lavoratori autonomi e professionisti.

Il bonus 200 euro deve essere erogato ai lavoratori dipendenti, nella busta paga del mese di luglio e inoltre, è una cosa automatica quindi non bisogna fare alcuna domanda, ma basterà solamente un autocertificazione per il datore di lavoro. Ovviamente i lavoratori agricoli a termine dovranno fare domanda all’INPS.

Per i lavoratori autonomi, per i professionisti, per i disoccupati e i lavoratori con contratti atipici non occupati nel mese di luglio, devono fare domanda all’INPS. Questo da parte di autonomi, percettori di indennità di disoccupazione, lavoratori domestici e tutte le altre categorie citate prima. Si può fare domanda anche alle casse private per i professionisti iscritti agli albi.

Quindi se si fa parte di una di queste categorie e si vuole ricevere questo bonus, bisogna fare domanda, prima che sia troppo tardi.