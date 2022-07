Anche se siamo considerati sotto molti punto di vista la “specie dominante”, gli esseri umani non sono sempre associati ad atteggiamenti virtuosi o ad azioni particolaramente positive. Ad essere cinici si può sostenere che le persone sorprendono di più quando agiscono in maniera positiva che negativa. Eppure anche le personalità migliori hanno un lato oscuro o comunque non degno di vanto, ad esempio molti amano prendere in giro e farsi beffe delle altre persone, sia per motivi specifici ma anche come semplice abitudine. Quali sono i segni dello zodiaco più tradizionalmente beffardi in assoluto?

Conosci i segni più beffardi secondo lo zodiaco? Assurdo, ecco quali sono

Leone

Anche se fanno gli “amiconi”, i Leone sono famosi per aumentare la propria carica di ego con delle neanche tanto velate prese in giro, che costituiscono il “pane quotidiano” del segno. E’ un vero esperto nel far passare, almeno in parte le proprie prese in giro come qualcosa di “leggero” anche se possono nascondere delle vere offese.

Vergine

Vergine ci “gode” proprio a provocare e prendere in giro gli altri, sopratutto coloro che, secondo la sua mentalità, un po’ si è andato a cercare questi epiteti. Questo atteggiamento decolpevolizza un po’ il segno che essendo molto arguto riesce quasi a sembrare giustificato nel suo essere beffardo.

Bilancia

Lo nasconde ma neanche tanto, il suo fare beffardo. Bilancia è sostanzialmente convinto di essere “più intelligente” della maggior parte delle persone che conosce. Si percepisce come “speciale” e ciò è evidente dalle prese in giro vere e proprie che orchestra sopratutto per rafforzare il proprio ego.