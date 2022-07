Le regole imposte dalla legge permettono, in linea di massima e almeno nelle intenzioni (restando nel contesto democratico) un insieme di norme e regolamentazioni che dovrebbero permettere una società relativamente equa e rispettosa tra i cittadini. Ogni regola è per forza di cose infuenzata dal contesto culturale della nazione di provenienza e se sono comunque molti gli spiriti “ribelli”, nel senso che non seguono particolari regole, al contrario sono altrettanto numerosi coloro che invece sono decisamente portati al rispetto delle regole, anche se magari non condividono tutto per filo e per segno. Quali sono questi segni, famosi per seguire naturalmente le regole?

Conosci i segni zodiacali più rispettosi delle regole? Sono questi 3!

Vergine

E’ abbastanza critico e scettico nei confronti della politica ma comprende molto bene l’essenzialità delle regole: la società ideale dovrebbe avere, secondo Vergine numerose regole ma dall’interpretazione semi libera in quanto l’assenza non porta ad una sorta di “educazione civica”. Sono abbastanza rigorosi nel farle seguire, anche se non sempre sono d’accordo.

Cancro

E’ un segno fortemente emotivo che quindi ha naturalmente bisogno di un supporto continuo sia fisicamente (da parte di personalità più “forti”) ma anche dal contesto. Cancro non da il suo meglio se lasciato agire “a briglia sciolta” quindi è naturalmente sempre un po’ asservito nei confronti delle regole.

Bilancia

E’ un profilo umanista, che è portato a seguire le regole senza farsi troppe domande. Anche se ha critiche queste si rivelano essere tendenzialmente ben giustificate e argomentate. Per molti questo non manifesta un grande carattere in quanto tende ad essere un po’ troppo acritico e “asservito con il potere”.