Ecco i posti low cost dove andare a fine luglio: rimarrai sorpreso

Se siete arrivati ancora a fine luglio e non sapete dove andare per le vostre vacanze, siete nel posto giusto. Siamo nel cuore dell’estate e prenotare un viaggio all’ultimo minuto può richiedere una grossa spesa economica. Qui vi presentiamo delle mete low cost dove potrete trascorrere i vostri giorni estivi in totale relax. Inoltre la nostra penisola offre un’ampia scelta, tra mare, montagne e città d’arte.

Salento, Puglia

La Puglia è riconosciuta come tra le regioni più belle d’Italia. Questa è nota per offrire un’ampia varietà di panorami, dal mare all’entroterra, oltre che città d’arte e molti luoghi incantevoli e caratteristici. In particolare il Salento è una meta molto apprezzata dai turisti: non perdetevi un bagno alle grotte di Santa Maria di Leuca, a Baia dell’Orte, e nelle altre spiagge salentine; concedetevi un rilassante passeggiata a piedi, nella “Città Bianca” di Ostuni. Il mare abbraccia la penisola per 300 km di costa, che per secoli ha dato da mangiare con la pesca agli abitanti del posto. Nota per la sua acqua, trasparente sulla sabbia finissima e verdissima nelle grotte carsiche, è considerato un paradiso naturalistico che protegge la biodiversità, ma allo stesso tempo attira ogni estate migliaia di turisti.

Cinque Terre, Liguria

Le Cinque Terre in Liguria sono patrimonio mondiale dell’UNESCO: impossibile non andarci almeno una volta nella vita. Dai panorami suggestivi alle attrazioni più importanti, le cinque terre sono una delle mete imperdibili di luglio, ideali per un weekend romantico. E’ consigliato soggiornare a Monterosso a Mare e da lì prendere il treno per recarsi nelle altre splendide località. Le spiagge delle Cinque Terre seguono la particolare caratteristica ligure di essere di solito strette e di sassi, tranne che per Monterosso. Speroni di pietra a picco sul mare, minuscole insenature, baie, anfratti, piccoli lidi, spiaggette tra gli scogli sono la caratteristica, un paesaggio unico al mondo con mare cristallino.

Isole Eolie, Sicilia

Questo noto arcipelago comprende celebri isole quali Stromboli, Lipari, Salina, Panarea, tutte bellissime e ricche di meravigliose spiagge da visitare. Il mare è cristallino, e le isole sono facilmente raggiungibili con traghetto o aliscafo. Soprattutto nelle isole minori, gli asini sono ancora oggi molto usati come mezzo di trasporto nelle zone prive di strada. Si tratta di una destinazione perlopiù adatta a chi vuole concedersi una vacanza dai ritmi lenti, fra relax in spiaggia, rinfrescanti nuotate e scorpacciate di pesce fresco nelle tante trattorie tipiche. Alcune isole offrono opportunità peculiari. Una di queste è a Stromboli, un’isola vulcanica, dove è possibile praticare il trekking al tramonto.