I gatti in estate amano queste 3 cose: se li fai li renderai felici

Con l’arrivo del caldo afoso di agosto, anche i nostri amici felini soffrono molto il caldo. Il gatto soffre molto il caldo e come gli esseri umani, può andare incontro a dei problemi come il colpo di calore. Vi proponiamo tre cose che il vostro gatto amerà di sicuro, per affrontare queste giornate di caldo estivo e potersi rinfrescare in totale relax.

La cura del pelo

Una particolare cura del pelo del vostro felino può essere un vero sollievo per lui. Normalmente, la muta del gatto, si svolge in primavera. Pratici per proteggerlo dal freddo, dal calore, dall’umidità e persino dall’inquinamento, i peli sono i suoi migliori alleati e gli conferiscono quel fascino e quella bellezza felina. Quando arrivano temperature più elevate, per consentirgli di regolare la sua temperatura, alcuni peli cadono. Prendere l’abitudine di spazzolare il nostro micio almeno una volta al giorno, potrebbe recargli un grande sollievo. Rimuovendo il pelo “morto”, il vostro gatto si sentirà subito più leggero e meno accaldato. Inoltre, nelle giornate più afose, è consigliabile passargli un guanto bagnato sopra la testa del gatto, lungo tutto il corpo ma anche sul ventre, se il tuo gatto non si oppone. In questo modo, soffrirà di meno per il caldo e ne gioirà.

L’importanza dell’acqua

L’acqua è l’alimento fondamentale per la sopravvivenza non soltanto dei nostri mici, ma per tutti noi. Con l’arrivo del caldo, l’acqua è il rimedio principale per combattere le alte temperature. E’ consigliato tenere più ciotole in casa, in modo tale che il nostro micio, andando in giro per casa, possa sempre trovarsi a disposizione un po’ d’acqua fresca. Inoltre è consigliato anche mettere dei cubetti di ghiaccio nella ciotola, affinché possa essere essere fresca. D’estate i gatti patiscono molto il caldo, un altro rimedio è quello di bagnargli le zampe per rinfrescarlo. Esattamente come per l’uomo è consigliabile bagnare i polsi per abbassare la temperatura del corpo, ecco che lo stesso sollievo lo provano i felini quando gli vengono bagnate le zampette: in quanto in questo modo si mantengono idratate e, tramite i polpastrelli, gli animali possono ridurre la temperatura.

Un posto all’ombra

L’ennesimo modo per poter proteggere il nostro gatto dal caldo, è quello di creargli una perfetta zona d’ombra. Soprattutto per coloro che hanno un giardino o tendono a lasciar libero il vostro gatto in giro per casa, è sempre meglio avere una zona dove il vostro gatto potrà riposarsi in totale relax, lontano dal caldo. Inoltre è consigliato l’utilizzo di un ventilatore, preferito all’aria condizionata, poiché potrebbe causargli una leggera influenza come il raffreddore.