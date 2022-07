La parola ambigua ha un significato intrinseco che significa “qualcosa o qualcuno liberamente soggetto a varie interpretazioni”. A sua volta il concetto stesso è polivalente in quanto può essere applicato a tantissimi contesti anche molto differenti tra loro. L’ambiguità, sopratutto in tempi non troppo lontani spesso identificava una imprecisata identità di genere, ma in generale, va applicato ad un comportamento che non è facilmente interpretabile in modo netto. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcune personalità, corredate da segni specifici, ad essere più ambugui. Quali sono i segni più ambigui?

I segni più ambigui dello zodiaco. Difficili da interpretare!

Scorpione

Non amano particolarmente essere definiti ambigui, perchè secondo la loro modalità di comportamento, sono quasi “trasparenti”. Ma la maggior parte delle persone non può essere d’accordo in quanto anche quando sono portati a prendere decisioni importanti se non addirittura decisive lasciano pochissimi indizi, anche per chi è abituato a leggere “tra le righe”.

Cancro

Non nasce “nativamente” ambiguo ma tende a diventarlo, un po’ per la normale maturazione caratteriale, un po’ per le altrettanto naturali (purtroppo) delusioni che abbastanza inevitabilmente, tende a percepire. Cancro quindi diventa polivalente ma tende a stare nel mezzo e propendere per l’ambiguità così da dare un’impressione non definita.

Gemelli

Molto differente la situazione di Gemelli che invece è come se avesse 2 o addirittura più personalità. Essere ambigui è correlato dalla difficoltà di manifestare un comportamento coerente con se stesso, da sempre un “cruccio” per Gemelli, che proprio perchè soffre questi “sbalzi emotivi” è portato ad agire in modo difficilmente interpretabile.