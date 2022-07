“Chi trova un amico trova un tesoro”, un vecchio detto ma indiscutibilmente vero e realistico: del resto la nostra specie da sempre enorme importanza non solo alla socialità ma in generale all’instaurazione di rapporti di amicizia realmente valevoli e proficui. Se la quasi totalità di noi ha avuto oppure ha tuttora una persona speciale nei termini dell’amicizia. Ma non tutti per forza di cose sono realmente degli amici fidati e degni di rispetto assoluto: secondo lo zodiaco infatti alcuni segni risultano essere indiscutibilmente legati ad un temperamento da migliori amici. Quali sono questi segni?

I segni zodiacali che sono i “migliori amici” sono questi, lo sapevi?

Pesci

Pesci farebbe di tutto pur di venire in soccorso di un amico. E’ l’elemento fondante per le personalità nate sotto questo segno, trovandosi addirittura in imbarazzo quando la controparte vuole ricambiare tanta gentilezza e disponibilità. Niente lo rende più realizzato che aiutare un amico e supportarlo sempre e comunque.

Leone

E’ un segno che trae sempre grande vantaggio dai rapporti umani. In generale Leone sa come intefacciarsi con le persone, per i motivi più disparati. Ma la sua non è solo un’opera “strategica” in quanto i nati sotto questo segno non sarebbero “niente” senza un adeguato supporto amicale.

Bilancia

Sono gli amici perfetti secondo molti perchè non sono costantemente presenti ma esclusivamente quando necessario. Non sono mai invadenti ma realmente efficienti. Non sarà mai l’amico appiccicoso e pettegolo ma colui/colei che non farà altro che comportarsi da vera “spalla” quando necessario. Ecco perché sono forse i migliori amici in assoluto.