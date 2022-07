Il cane NON deve mangiare questi alimenti o starà molto male

Chi ha un cane in casa sa bene quanto bisogna fare attenzione al cibo che gli diamo o al cibo che potrebbe rubare dalla nostra tavola. Vi sono degli alimenti che risultano essere nocivi per loro e potrebbero causargli molti problemi come una semplice intossicazione alimentare finendo a qualcosa di più serio. Ecco qui una lista di alimenti che non dovrebbero mangiare i nostri cani.

Avocado

L’avocado contiene un acido grasso tossico chiamato persina. Va bene per le persone che non sono allergiche ad esso. Ma se assunto in grandi quantità potrebbe causare vomito o diarrea nei cani. Se fai crescere gli avocado in casa, tieni il cane lontano dalle piante. La persino è contenuta infatti nelle foglie, nei semi e nella corteccia, così come nel frutto. Inoltre, i semi di avocado possono rimanere bloccati nell’intestino o nello stomaco e l’ostruzione potrebbe essere fatale.

Cioccolato

La maggior parte delle persone sa che il cioccolato fa male ai cani. Il problema nel cioccolato è la teobromina. È in tutti i tipi di cioccolato, anche nel cioccolato bianco. I tipi più pericolosi sono il cioccolato fondente e il cioccolato non zuccherato. Il cioccolato può causare al cane vomito e diarrea. Può anche causare problemi cardiaci, tremori, convulsioni e addirittura essere letale. Se dopo aver mangiato cioccolato il vostro cane presenta questi sintomi, non indugiate e portatelo dal veterinario.

Gelato

Con l’arrivo dell’estate potrebbe capitare di offrire “l’ultimo morso” del nostro gelato al nostro cane. Ebbene non c’è nulla di più sbagliato. Proprio come può capitare a noi, anche i nostri cani possono soffrire di un’intolleranza al lattosio. Ma anche se il vostro cane non dovesse presentare questo problema, non è una buona idea offrirgli un po’ del vostro gelato. Si sa, alcuni cani sono dei golosoni e non si tirerebbero di certo indietro nell’assaggiare qualcosa di nuovo. Il gelato però è troppo ricco di zuccheri e può contribuire al sovrappeso del vostro amico a quattro zampe.

Attenzione alle ossa

Chi ha un cane molte volte pensa di potergli regalate un pasto prelibato come le ossa. Che siano prese dalla nostra macelleria di fiducia, è giusto sottolineare invece come queste possano essere pericolose per lui. I cani sono sempre felici di rosicchiare un bell’osso, ma fate molta attenzione agli ossicini, con particolare riferimento alle ossa di pollo. Le ossa più piccole, infatti, potrebbero causare problemi digestivi e respiratori. I cani rischiano di strozzarsi oppure di subire lesioni all’apparato digerente. Cercate dunque di evitare le ossa più piccole e gli ossicini per proteggere la loro salute.