L’alloro in lavatrice ha azioni formidabili: ecco quali e perché dovresti usarlo

Poche foglie di alloro in lavatrice sono in grado di ravvivare i capi sbiaditi che hanno perso il loro colore acceso nel tempo. Inoltre conferiscono ai tessuti un piacevole aroma di fresco che rimane nel tempo. Come sempre nella dispensa della cucina conserviamo i nostri migliori alleati per le pulizie domestiche e non lo sappiamo. Nelle prossime righe ti sveleremo il trucco per utilizzare l’alloro nella lavatrice e ottenere un bucato brillante e profumato a lungo.

Alloro in lavatrice: a cosa serve

Introdurre alcune foglie di alloro in lavatrice è un modo efficace per dare una seconda vita ai tessuti scoloriti e spenti che altrimenti butteresti via. Quante volte ti sarà capitato di avere stinto un capo sgargiante per colpa di un lavaggio sbagliato o perché lasciato troppo al sole. I detersivi e i saponi in commercio non sono sempre all’altezza delle promesse fatte. Inoltre, spesso e volentieri sono composti da sostanze tossiche ad alto impatto ambientale.

I rimedi della nonna, al contrario, nella loro semplicità possono ottenere effetti sorprendenti, non per niente sono stati tramandati da generazione a generazione. Tra questi rimedi c’è l’utilizzo dell’alloro per fare il bucato. Oltre a restituire brillantezza ai tessuti, l’alloro ti restituisce un bucato profumato, che sa di buono a lungo.

Alloro in lavatrice: ecco come usarlo

Se vuoi usare l’alloro in lavatrice per fare il bucato potrai scegliere tra due vie:

alloro fresco : ti basteranno 8/10 foglie di una piantina per avere capi profumati e sgargianti:

: ti basteranno 8/10 foglie di una piantina per avere capi profumati e sgargianti: alloro in polvere o essiccato: potrai utilizzarlo da solo o con del bicarbonato di sodio.

Se hai una piantina di alloro potrai procurarti facilmente una decina di foglie che metterai in ammollo in acqua calda. Potrai aggiungere un cucchiaio di bicarbonato o meno, a tua discrezione. Fai bollire per un quarto d’ora circa a fuoco basso in modo tale che l’alloro rilasci nell’acqua tutte le sue proprietà. Poi allontana la miscela ottenuta dalla fiamma, lascia raffreddare e filtra l’acqua. Avrai pronto il composto di alloro da versare all’ultimo lavaggio in lavatrice.

Non hai alloro fresco in casa? Non fa niente, potrai sostituirlo con le foglie essiccate o l’alloro in polvere che si trova in negozio. A quel punto ti converrà lasciarlo dentro una bacinella d’acqua fredda per una notte intera. Come sempre potrai aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio per un bucato ancora più candido e morbido. L’ideale sarà mettere i panni molto sporchi o sbiaditi direttamente nella bacinella, per prettrattare le macchie, e infine procedere con il normale lavaggio in lavatrice.

Usare l’alloro in lavatrice è la soluzione efficace per fare il bucato in estate, quando le macchie di sudore e i cattivi odori sono frequenti e particolarmente persistenti.