Lavaggio a mano o con lavastoviglie? ecco cosa è più conveniente

Lavaggio a mano o con lavastoviglie? A seguito della siccità che sta attraversando l’Italia questa domanda è più attuale che mai. Alcuni sostengono che a livello igienico l’uso della lavastoviglie sia uguale a quello del lavaggio a mano, ma altri insistono sul fatto che non c’è niente di meglio di un vecchio lavaggio con acqua calda e detersivo per i piatti.

Così come molti sostengono che si sprechi molta più acqua con il lavaggio a mano rispetto a quello con la lavastoviglie. Altri, invece, con molta veemenza sostengono il contrario. Dato che la mancanza di acqua è particolarmente sentita in questa rovente estate 2022 è importante capire in quale punto si collochi la verità. Come sempre, come direbbero le persone sagge, la verità sta nel mezzo e varia in base all’uso che viene fatto della lavastoviglie.

La lavastoviglie è più igienica del lavaggio a mano

La lavastoviglie può essere in grado di uccidere i batteri, ma non di rimuovere lo sporco, le particelle di cibo e il grasso. Così come ci laviamo le mani con l’acqua, anche i piatti devono essere puliti con l’acqua. Se mettiamo i piatti sporchi nella lavastoviglie, i batteri possono sopravvivere e diffondersi ad altre stoviglie.

Per questo motivo, alcune persone scelgono di lavare i piatti a mano prima di inserirli nella lavastoviglie. Inoltre, alcune particelle di cibo come la carne e il pesce hanno un’alta probabilità di diffondere batteri. Pertanto, non è sufficiente lavarle con l’acqua e detersivo per i piatti. Un passaggio l’interno della lavastoviglie ne garantisce l’eliminazione al 100%.

La lavastoviglie consuma meno acqua del lavaggio a mano

Se si utilizza l’opzione “risciacquo” della lavastoviglie, l’apparecchio consuma meno acqua rispetto al lavaggio a mano delle stoviglie. Inoltre, vincono per risparmio di acqua i modelli di lavastoviglie a risparmio energetico e ad alto risparmio idrico. Di contro, però, la lavastoviglie consuma molta energia, il che non è positivo per l’ambiente.

La lavastoviglie consuma da 2 a 3 volte più energia rispetto al lavaggio a mano dei piatti. Ma le lavastoviglie ad alta efficienza energetica utilizzano meno acqua rispetto ai modelli più vecchi, per cui è possibile risparmiare sia denaro che acqua. E in termini di ambiente? Molto dipende dall’uso che ne facciamo della lavastoviglie.

Le famiglie numerose hanno maggiori probabilità di consumare meno acqua con le lavastoviglie. I single o le coppie se non utilizzano troppi piatti, bicchieri e stoviglie risparmiamo acqua con il solo lavaggio a mano. Quando le lavastoviglie sono utilizzate alla massima capacità, consumano circa 20 litri d’acqua per ogni carico. Quando si lavano i piatti a mano, invece, si risparmiano in media 2 litri d’acqua. Se consideriamo tutti i fatti, i vantaggi del lavaggio a mano sono evidenti.

Conclusione

Le lavastoviglie sono elettrodomestici molto efficienti che consentono di risparmiare tempo e acqua rispetto al lavaggio a mano. Ma il lavaggio a mano è meno costoso, utilizza meno acqua, è meno dannoso per l’ambiente e non rischia di diffondere i batteri ad altre stoviglie. Per questi motivi, il lavaggio a mano è la scelta migliore quando si tratta di pulire le stoviglie.