Non siamo certamente delle “macchine”, anche se a volte sembriamo dimenticarlo: la mente umana, ancora in larga parte inesplorata nel suo funzionamento. Del resto ciò che contraddistingue dalle altre specie è sopratutto la capacità di andare “oltre” i bisogni primari. In tal senso il concetto di fantasia, ossia di immaginare e riprodurre concetti e immagini mentali in rappresentazioni complesse, è alla base del pensiero artistico ma anche di praticamente ogni forma di idealismo. Dopo aver affrontato secondo lo zodiaco gli uomini più spiccatamente fantasiosi, è il momento di esaminare anche il “mondo delle donne”: quali sono quelle più fantasiose in assoluto?

Le donne più fantasiose di tutte! Quali sono secondo lo zodiaco?

Pesci

Secondo la donna Pesci “tipo”, è molto più interessante immaginare e concepire concetti che ancora non sono stati concretizzati. Questo la porta ad essere un po’ incompresa se non addirittura emarginata. Pesci fa largo uso della fantasia anche nella vita di tutti i giorni, e si tratta indubbiamente di un modo alternativo (in senso positivo) di intendere la realtà.

Vergine

Anche se è poco “posata” e spesso un po’ contratta caratterialmente, Vergine è una donna piena di fantasia, che riesce tuttavia a gestire con grande abilità. Sopratutto nella vita privata ha costantemente bisogno di “uscire dalla routine”.

Bilancia

Polivalente, a tratti estremamente razionale ma quando vuole diventa un vero “vulcano” di emozioni e pensieri “sparsi”. Essendo molto organizzata e rigorosa questa donna non lo fa capire ma è dotata di fantasia in modo spontaneo e naturale. Questo la porta ad essere spesso “un passo più avanti” degli altri.