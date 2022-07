Macchie di sangue sui vestiti? nessun problema, ecco come eliminarle

Macchie di sangue sui vestiti? Che si tratti di una piccola o di una grande macchia, togliere questo tipo di macchia è difficile. Soprattutto quando non si ha a portata di mano il normale materiale per il bucato. Anche se si ha accesso ai normali prodotti per il bucato, può essere difficile eliminare il sangue dai vestiti senza lasciare un fastidioso alone.

Fortunatamente, esistono molti modi per rimuovere il sangue dai vestiti e da altri tessuti in casa. Che si tratti di morsi di animali o di tagli umani, la quantità di sangue sugli indumenti può essere notevole e bisogna intervenire il prima possibile sia per riparare la ferita che pulire in maniera efficace il nostro tessuto.

Come rimuovere il sangue dai vestiti in lavatrice

Per rimuovere il sangue dai vestiti in lavatrice, è necessario adottare alcuni accorgimenti. Quando il sangue è fresco e nuovo, è meglio rimuoverlo dai tessuti il prima possibile poiché si infiltra in fretta all’interno delle fibre diventando quasi impossibile da togliere. Per questo motivo è necessario mettere subito il tessuto macchiato in lavatrice.

Assicuriamoci di mettere il vestito sporco in lavatrice senza altri indumenti per evitare che il sangue si propaghi e macchi altri tessuti. Aggiungiamo il detersivo come di consueto e selezioniamo il ciclo normale. Se il sangue non è fresco e si è asciugato, è possibile utilizzare acqua calda per rimuovere la macchia dal tessuto. L’acqua deve essere molto calda e servono circa 30 minuti per eliminare il sangue.

Utilizzare il bicarbonato di sodio o l’aceto

Il bicarbonato di sodio agisce come un detergente naturale, ottimo per rimuovere il sangue dai vestiti. È un abrasivo delicato che rimuove le macchie di sangue dai vestiti. Per rimuovere il sangue dai vestiti con il bicarbonato di sodio, abbiamo bisogno di mescolare il bicarbonato di sodio con un po’ d’acqua per formare una pasta omogenea e di applicare la pasta sugli indumenti macchiati per poi attendere qualche minuto. Successivamente, si può proseguire il lavaggio come di consueto.

Per rimuovere il sangue dai vestiti con l’aceto, meglio usare l’aceto bianco perché non lascia macchie dopo l’uso. Prepariamo una soluzione di aceto e acqua in parti uguali. Mescolare la soluzione con gli indumenti macchiati e lasciare riposare per qualche minuto. Lavare gli indumenti in lavatrice o a mano con acqua calda ma solo se la macchia si è eliminata completamente.

Rimuovere il sangue con il detersivo per piatti

I detersivi per piatti sono ottimi per rimuovere le macchie di sangue dai vestiti. Agiscono come un agente pulente che rompe le proteine del sangue. Versare il detersivo sui capi macchiati, strofinare con delicatezza e attendere qualche minuto. Una volta che la macchia se ne sarà andata, buttare in lavatrice.

Per rimuovere le macchie di sangue dai tessuti di seta e di lana è necessario però utilizzare un detergente delicato al posto del detersivo per i piatti che è ottimo per il cotone. Non utilizziamo il detersivo per piatti perché ha un potere lavante troppo forte che può andare a rovinare le fibre di questo tipo di tessuti.