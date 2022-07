Prendersi cura delle proprie piante soprattutto in estate è di vitale importanza per non farle morire. Un’operazione molto importante è l’innaffiatura. L’acqua è un elemento indispensabile per la giusta crescita delle piante d’appartamento. La sua carenza causa perdita di foglie e ingiallimenti, fino all’indebolimento dell’esemplare. Non tutte le piante hanno lo stesso approccio all’acqua.

Le piante grasse e succose hanno la capacità di conservare l’acqua in eccesso per reggere meglio i periodi di siccità, quindi possono essere annaffiate più occasionalmente. L’intervallo tra un innaffiamento e l’altra dipende da vari fattori.

Uno di questi è la temperatura, l’esposizione al sole, la grandezza del vaso e, come abbiamo detto, anche dal tipo di pianta. È ovvio che l’umidità trattenuta dal terriccio tenderà a evaporare più rapidamente in un vaso piccolo esposto al sole di luglio, anziché che in una grande fioriera a marzo. L’unica regola è la nostra sensibilità. Il momento perfetto per irrigare le piante è quando il terriccio si rivela asciutto al tatto.

NON annaffiare mai le piante durante il giorno in estate: ecco perché

Il momento eccellente per innaffiarle sarà sempre all’alba o la mattina presto. Prima di tutto perché con l’alba inizia l’attività metabolica della pianta, quindi è il momento ideale per donarle idratazione, vitamine e sostanze nutritive. Poi, risparmierai acqua, perché il sole non la farà vaporare così velocemente e le vostre piante potranno adoperare tutta l’acqua di cui hanno bisogno. Molti dicono che l’innaffiatura a fine giornata fa bene alle piante, ma la verità è che è sconsigliata perché, anche se l’evaporazione dell’acqua è ridotta, alla fine del pomeriggio le piante si predispongono ad abbassare la loro attività metabolica e a riposare, siccome durante la notte non c’è il sole per attuare la fotosintesi.

Inoltre, la temperatura di solito cala di notte, quindi il terreno rimarrà molto umido per troppo tempo, il che potrebbe far marcire le radici e favorire la crescita di funghi. Per questo motivo, se hai delle succose, non dovreste mai annaffiarle di notte, perché è più possibile che le radici delle piante soffrano e marciscano.

Quindi se volete prendervi cura della vostra pianta, seguite i nostri consigli per annaffiarle in maniera ideale e non rischiosa per la sua vita.