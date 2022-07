Oroscopo Paolo Fox domani, 24 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 24 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 23 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani purtroppo la Luna sarà ancora in opposizione. Nel corso della giornata sarà facile sentirsi un po’ distratti, confusi, forse tesi, ma nulla di cui preoccuparsi. Non tornerai giù di corda come in passato. Ora, se t’impunti, puoi ottenere qualsiasi cosa, grazie a Giove attivo. Nelle prossime 24 ore occorrerà particolare cautela in amore e in famiglia.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarà un’altra giornata che ti permetterà un piccolo recupero. Certo, in amore dovrai afre sempre un po’ attenzione e si spera che la persona al tuo fianco ti voglia davvero molto bene, per capire il periodo che stai passando. Hai la costante sensazione che gli altri ti debba qualcosa nel lavoro, che ti manchi qualche soddisfazione.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai una bella energia, anche in amore. Il settore dei sentimenti è tranquillo, anche se non si vedono all’orizzonte grandi storie d’amore. Anche nella vita pratica ti sentirai più sereno e tornerà quella stabilità che ti è mancata negli ultimi giorni.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovrai fronteggiare una Luna in aspetto contrario: meglio usare estrema cautela, soprattutto se avrai vicino persone che potrebbero farti innervosire. Questa domenica sarà facile perdere le staffe alla prima provocazione. Novità di lavoro in vista. Chissà che non cominci una nuova, proficua collaborazione molto presto…