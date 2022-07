Quando si parla di “umanità” si fa solitamente riferimento ad una serie di comportamenti che sono delle vere e proprie virtù: generosità, atteggiamento caritatevole, altruisimo e via discorrendo. Anche se non tutti sono così “buoni”, indubbiamente sono esattamente questi (e non solo) i tratti che definiscono l’umanità e ci rendono orgogliosi di essere umani. Secondo lo zodiaco le personalità maggiormente degne di essere considerate tali sono rappresentate in parte anche dal proprio segno zodiacale. Ecco i segni più umani in assoluto, nel senso migliore e più positivo del termine.

Questi 3 segni sono sicuramente i più “umani” dello zodiaco. Sai quali sono?

Bilancia

Bilancia non è perfetto ma è indubbiamente un segno umano ed umanista: è fortemente positivo ed è portato ad aiutare gli altri anche se ciò può risultare in alcuni casi svantaggioso. Bilancia non si tira indietro quando c’è bisogno di un atteggiamento caritatevole e indubbiamente umano.

Sagittario

E’ forse il più umano in assoluto, o almeno quello che lo è in maniera più evidente. Sagittario infatti mette sopra ogni cosa il benessere comune e non tollera intolleranza, discriminazione e altre forme di atteggiamenti divisivi e negativi che rendono l’essere umano poco apprezzabile. Sagittario fa molti “fatti” e poche “parole”.

Toro

Non si tira mai indietro e secondo molti è il più idealista, manifestando una tendenza molto empatica contro le ingiustizie più o meno conosciute. E’ costantemente portato a pensare che niente renda più felici che rendere gli altri felici. Per Toro è molto meglio dare che ricevere, senza il minimo dubbio.