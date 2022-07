Questi locali hanno vinto il premio per il miglior gelato in Sicilia: ecco quali

Cosa c’è di meglio di mangiare un buon gelato durante una giornata calda e afosa? In estate il cibo preferito di ognuno di noi diventa il gelato. Ma quali sono le miglior gelaterie che bisogna provare? Ecco qui una lista delle più buoni gelaterie sparse in tutta la Sicilia. Rimarrete soddisfatti? Provare per credere.

Il Signor di Carbognano, Palermo

Fra le più scelte a Palermo c’è il signor di Carbognano. Qui troverete una crema di nocciole arricchita da un croccante di mandorle caramellate e tostato, equilibrato e persistente. Anche il cioccolato di Modica merita una menzione, nelle varianti fondente al 70% con sola acqua, o a base latte aromatizzato al cardamomo, peperoncino, arancia o zenzero, e poi il caffè, ottenuto da un espresso cremoso e di buona fattura. Non delude il cannolo, con ricotta di Castelvetrano e scorze di cannolo artigianale, e nemmeno le opzioni alla frutta, tutte di stagione. Le brioche sono a lievitazione naturale, realizzate sia alla maniera siciliana classica che messinese, ossia all’arancia, oltre a quella senza strutto con farina di grani siciliani bio.

Bar De Luca, Messina

Qui è possibile assaggiare una delle migliori versioni della granita. Fresca, deliziosa, mai troppo dolce la frutta come gelsi, pesca, limone, frutti di bosco, così come le versioni al pistacchio e alla mandorla, senza dimenticare quella al caffè. Anche i gelati sono all’altezza, grazie alla stessa attenzione per le materie prime e ai metodi di trasformazione genuini e rispettosi della naturalità del prodotto finale. Tra i gusti segnaliamo, oltre alla frutta, presente anche in deliziosi sorbetti, sempre per rimanere un po’ su sapori e ingredienti siciliani, il cioccolato di Modica, la crema arancia, il gusto setteveli, la mandorla tostata. Ma avrete stessa soddisfazione anche dai grandi classici italiani, come nocciola, gianduia o bacio. Meritano un assaggio le soffici brioche, da farcire a piacere.

Al Cassaro, Palermo

La gelateria del Cassano è considerata come una delle più buone del capoluogo. Situata in pieno centro storico, ogni anno viene popolata da turisti per poter goderne dell’ottimo gelato durante una passeggiata nelle vie della città. Tra le i gusti particolari vi proponiamo il Black cherry. Un intenso sorbetto al cioccolato di Modica con composta di visciole e ancora il goloso ed equilibrato Cassaro, un gelato al burro di arachidi con crema al caramello e granella di pralinato di arachidi salate. Belle soddisfazioni pure dai classici come nocciola, pistacchio, cioccolato, anguria, mango e fichi. Un banco mobile con pozzetti mette in mostra l’offerta di granite, ben fatte. Non mancano prodotti e gelati gluten free e veg.