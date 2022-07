Se le foglie delle piante sono seccate e cadono, puoi salvare la pianta così

Le piante possono seccarsi e questo ci da un quasi presentimento di morte della stessa pianta. Questo può anche non essere dovuto ad una mancanza di cura da parte nostra, però possiamo rimediare comunque cercando di rianimare le nostre amate piantine. Si possono avere foglie secche per tanti motivi, andiamo a vedere quali e come salvare la pianta.

Se le foglie delle piante sono seccate e cadono, puoi salvare la pianta cosi

Inefficace irrigazione, o troppa acqua. Collocazione ed esposizione al sole sbagliata. Scarsa cura, specie della pianta e di tutto quanto la circonda. In qualsiasi mese dell’anno, e specialmente in estate, è possibile dedicarsi alle piante sofferenti. Nell’orto, in giardino e in un vaso.

L’importante è non darsi per vinti, agire con metodo e con un obiettivo preciso ed essere consapevoli che qualunque pianta che soffre per colpa nostra è un dispendio. Vediamo ora cosa possiamo fare per poter tenere in vita le nostre piantine. Prima di tutto, le radici devono essere reidratate in modo che possano fornire rapidamente acqua alle foglie. Sollevate la zolla dal vaso, verificate lo stato dell’apparato radicale.

Se necessario, togliete le radici danneggiate per evitare patogeni o infezioni. Esaminate anche lo stato del terriccio. Poi la mancanza d’acqua di solito crea un terreno dalla superficie dura, addensato e staccato dalle pareti del vaso che lo contiene. In siffatto caso, l’acqua delle nuove bagnature fuoriesce invano lungo il perimetro del contenitore e non riesce a spingersi nella zolla fino alle radici.

Per rimuovere questo problema, munitevi di un oggetto aguzzato e, facendo attenzione, rompete la zolla e forate il terriccio, come per arare, senza guastare la pianta. Togliete, poi, con una forbice da giardino precisamente pulita le parti secche, ovvero rami, steli deteriorati, foglie e fiori.

A questo punto, nebulizzate con acqua, con cura, il fogliame della pianta così pulita dalle parti secche e danneggiate. Pulite prudentemente con un panno imbevuto di acqua demineralizzata, piovana o raccolta dal condizionatore le foglie impolverate ed opache. Infine diversi giardinieri esperti in piante da interno suggeriscono di serrare ermeticamente pianta e vaso per qualche giorno in un grande sacchetto di plastica, dopo aver realizzato il trattamento reidratante, di potatura e nebulizzazione.

Collocate assolutamente la pianta “ammantata” in un luogo fresco e ombreggiato e toglietela protezione quando si è un po’ ripresa. Se verranno seguiti questi accorgimenti si potrà salvare le nostre piantine.