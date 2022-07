Se le persiane e il box doccia non splendono, usa questo ingrediente

Pulire le persiane e il box doccia è fastidioso in tutti i periodi dell’anno ma è peggio in estate perché ci fa davvero sudare. Quando si devono pulire questo tipo di superfici, bisogna essere molto delicati poiché possono danneggiarsi con molta facilità, soprattutto le persiane. Le vecchie persiane sono solitamente costituite da legno naturale o da una variante più economica in legno artificiale.

In quanto tali, possono danneggiarsi facilmente con tecniche di pulizia aggressive, soprattutto se sono molto vecchie. Le persiane e il box doccia non usano dei metodi diversi di pulizia ma a seconda delle loro condizioni e del tipo di colorante utilizzato per la loro realizzazione, vanno utilizzati dei prodotti specifici.

La loro pulizia non richiede processi complicati; tutto ciò che serve è un po’ di olio di gomito, alcune soluzioni detergenti e un po’ di conoscenza del modo migliore per pulirle. Vediamo come pulire le persiane e il box doccia per farli splendere di pulito e tornare finalmente a incombenze meno fastidiose.

Controllare le condizioni delle persiane

Prima di iniziare a pulire le persiane e il box è importante verificarne le condizioni di sporco e controllare che non vi siano delle formazioni di muffa. Tra i due elementi, le persiane sono quelle che destano maggiore preoccupazione perchè vengono costantemente esposte alle intemperie e ai raggi del sole, i quali tendono a rovinare la vernice.

Ciò significa che una pulizia aggressiva può causare danni irreversibili. Ma lo stesso discorso è valido per il box doccia. Il suo problema più grande, in questo caso, è l’umidità. La doccia viene fatta ogni giorno e in base ai componenti del nucleo familiare è sottoposta più volte al contatto con il problema dell’umidità.

Se la vernice delle superfici si stacca in qualche punto, significa che dobbiamo usare dei detergenti neutri e poco aggressivi. Alla comparsa della muffa, indica un problema di umidità. La ruggine, invece, può essere provocata sia dall’umidità che dalla luce solare diretta. La pulizia va fatta in superficie con prodotti non troppo aggressivi. Prima possiamo passare l’aspirapolvere così da togliere lo sporco in eccesso.

In alternativa possiamo utilizzare una spazzola morbida o rigida, un panno morbido in microfibra o uno spazzolino da denti per le parti più piccole e difficili da raggiungere. Meglio se lo spazzolino così come la spazzola abbiano le setole morbide.

Detergere con prodotti naturali

Le persiane e il box doccia possono essere disinfettati con bicarbonato di sodio, aceto di vino bianco e acqua. Questa miscela deterge e disinfetta le superfici evitando che si formi la muffa a seguito dell’umidità o che lo sporco formi un cumulo di batteri. Passiamo tutta la superficie da pulire con il panno, la spazzola e concludiamo con la pulizia tramite spazzolino da denti sulle parti più difficili da raggiungere.

Ma qual è l’ingrediente segreto? Dopo aver pulito le persiane con un panno asciutto mettiamo un po’ di olio di oliva così da riparare le superfici dallo sporco, dall’umidità e dai raggi sbiancanti del sole. Strofiniamo l’olio con movimenti circolari per raggiungere tutti i punti.