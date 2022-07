Se sei in Sicilia devi assolutamente visitare questo borgo artistico

La Sicilia è considerata fra le mete più scelte per trascorrere le vacanze tra mare, cultura e relax. In quest’articolo vi proponiamo la visita di uno dei borghi più affascinanti che questa terra ha da offrire. Stiamo parlando di Castelmola, che è un piccolo villaggio situato nella parte sommitale della più famosa Taormina. Questo piccolo borgo ha un’identità ben precisa, non solo è un piccolo borgo medievale, ma porta con se romanticismo e leggende.

La storia del borgo

I primi che si insediarono furono i greci, susseguiti poi da romani e bizantini. Furono questi ultimi a edificare il primo vero castello. Con i normanni il castello venne fortificato ulteriormente e ciò poté essere una grande fonte d’aiuto per la popolazione. La sicurezza del nuovo castello convinse molte persone a venire ad abitare nei suoi dintorni, ingrandendo in tal modo l’abitato. Tra il XII e il XIX secolo, il Castello di Mola cambia utilizzo. Diventa prevalentemente un edificio residenziale, dove vive e lavora il signore di turno che governa il paese. Oggi, del castello vero e proprio restano solo le mura merlate normanne che circondano gli edifici moderni (XIX secolo), aggiunti per scopi culturali, e la terrazza. Ma l’intero borgo forma la grande corte del castello e ancora oggi, camminando per le sue vie, ci si può sentire parte di questa grandiosa struttura.

Il borgo degli artisti

Alla fine del XX secolo, una illuminata amministrazione comunale decise di contrastare lo spopolamento del borgo con una idea geniale. Invitare artisti e artigiani a vivere e lavorare a Castelmola, curando così il restauro di molti piccoli edifici storici, da trasformare in botteghe e centri espositivi per le loro opere. L’iniziativa ebbe un successo immediato e funzionò pienamente per alcuni anni. Con il tempo venne ridimensionata, ma ancora oggi pittori, scultori e artigiani scelgono Castelmola per i propri laboratori, workshop didattici o semplicemente per esporre le proprie opere davanti a panorami mozzafiato. Con questa fantastica iniziativa, il borgo di Castelmola è conosciuto per essere il “borgo degli artisti” e riesce a catturare l’attenzione di tantissimi turisti.

Una leggenda legata al borgo

Ai piedi del colle di Castelmola scorre il torrente Sirina. Le acque fuoriescono da una grotta scavata nella roccia e scorrono verso valle tra gole e salti che producono suoni affascinanti. Si narra che in passato molti bambini di Castelmola, molto spesso le fanciulle, andassero a giocare sulle rive del torrente ma, bagnandosi con le sue acque, si trasformassero in sirene finendo poi direttamente nel mare di Taormina. Il rumore del torrente riproduce quindi quel canto di sirena, detto “cantu di sirina” in siciliano, da cui è derivato il suo nome.