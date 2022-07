In tanti amano indossare capi di lino soprattutto per la sua versatilità da capo sportivo ad elegante e per la sua resistenza a tensioni e strappi ma bisogna prestare attenzione a lavarlo e stirarlo nel modo corretto.

Nonostante sopporti alte temperature di lavaggio essendo un tessuto naturale, bisogna prestare attenzione a non esporlo a centrifughe frequenti ed aggressive perché tende a deformarsi facilmente e quindi a lasciare pieghe resistenti ed evidenti che rendono difficile la stiratura. Proprio per questo le moderne lavatrici hanno programmi specifici per non danneggiarlo.

Nonostante la moda ci imponga quasi di portarlo stropicciato in tutte le occasioni, deve essere stirato alla perfezione ed è soggetto alle stropicciature, tende a riempirsi facilmente di pieghe e pieghette che non vanno via tanto facilmente soprattutto se si tratta di tovaglie e lenzuola.

Stirare il lino? Ecco come fare per ottenere una piega perfetta del tessuto

Oltre all’amido è bene fare asciugare i capi all’ombra o rovesciati, coperti da un panno bianco, evitando le ore più calde della giornata per evitare che si secchino troppo e s’ingialliscano.

In caso di lenzuola è bene stenderle per tutta la lunghezza evitando pieghe di alcun tipo. Per facilitare la stiratura di un capo d’abbigliamento in lino soprattutto pantaloni e camicie è preferibile disporli su delle grucce per non correre il rischio che si formano delle pieghe difficili da stirare e ritirare i capi quando sono ancora umidi.

E’ bene stirare i capi dal rovescio per prevenire possibili macchie da ferro da stiro ed in caso di pieghe persistenti, ricordatevi di bagnare leggermente con un po’ d’acqua o vapore la piega e riprendere a stirare.

In presenza di una piega che si è formata da sola, non bisogna insistere con il passaggio sopra l’indumento a secco, ma è consigliabile inumidire (o comunque bagnare) con il vapore la piega, per poi procedere con la stiratura classica mediante il passaggio del ferro, che in questo caso sarà in grado di eliminare la fastidiosa piega formatasi sul lino.

Una volta effettuati questi passaggi e aver passato il ferro da stiro sia davanti che dietro in relazione al nostro indumento, è necessario appenderlo per bene su una gruccia, in questo modo l’abito non si sciuperà e potrà arieggiare per il tempo necessario a completare l’opera.

Quest’ultima operazione è importante perchè non bisogna mettere subito il capo di abbigliamento in armadio dopo la stiratura, ma è necessario dargli il tempo di eliminare l’umidità rimasta, che ha bisogno di qualche istante ulteriore per essere rilasciata.