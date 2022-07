Il basilico è uno dei simboli della cucina italiana, oltre a saper insaporire in maniera perfetta i nostri piatti è anche una incredibile pianta medica. Nativo dell’Asia tropicale e dell’India, il basilico si è sparso in tutto il mondo dal Medio Oriente in Antica Grecia e in Italia dai tempi di Alessandro Magno, intorno al 350 a.C. Solo dal XVI secolo ha iniziato a essere seminato anche in Inghilterra e nelle Americhe.

Proprietà

Ha proprietà nutrizionali veramente incredibili. Difatti se mangiassimo ogni giorno 200 gr di basilico fresco avremmo già appagato il nostro bisogno di ferro giornaliero. Tale minerale, la cui mancanza provoca anemia e insufficiente ossigenazione dei tessuti con conseguente stanchezza cronica, è spesso mancante nella nostra alimentazione, specialmente in caso di regime nutritivo vegetariano o vegano.

In questi casi rivolgere un diligente sguardo all’uso delle erbe aromatiche può essere un’arguta soluzione. Ma non solo, come tutte le piante aromatiche anche il basilico è pieno di potassio e povero contrariamente di sodio. Proprio per questo motivo nel caso di ipertensione o di squilibrio idro-salino è raccomandabile ridurre il consumo di sale e incrementare quello di erbe aromatiche e spezie per il condimento dei propri piatti.

Anche tutte le vitamine del gruppo B sono ben presenti nel basilico fresco, ma specialmente modo riteniamo importante evidenziare la presenza considerevole di riboflavina e folati. Il basilico fresco racchiude circa il 20% della misura totale di folati consigliata giornalmente. Mentre la riboflavina è una vitamina importantissima nel metabolismo, contenuta in buona dose. Infine anche lo zinco è presente in buona misura nel basilico. 100 gr di prodotto fresco ne contengono circa il 7% della quantità raccomandata quotidianamente dalle nostre linee guida.

Tutti usano il basilico crudo, ma nessuno sa cosa provoca: attenzione

Però questa incredibile può avere una brutta controindicazione. Difatti è stato sostenuto per abbastanza tempo che la presenza di estragolo nel basilico restituisse a quest’erba aromatica la designazione di arma a doppio taglio siccome tale sostanza ritenuta mutagena e cancerogena. Però non ci sono stati studi che hanno comprovato del tutto nell’uomo questa proprietà dell’alimento. Quindi questa incredibile pianta ci porta tanti benefici a livello di organismo, però bisogna stare attenti a quanti se ne consuma giornalmente. Finché non verrà confermata o smentita la notizia che vi abbiamo appena dato, è meglio non esagerare con il consumo.