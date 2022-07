Vitamina B12: ecco perchè NON deve mai mancare nel nostro corpo

La Vitamina B12 è essenziale per il nostro organismo. Spesso scarseggia per una cattiva alimentazione. Vuoi capire quali sono i sintomi e come evitare che ti indebolisca?

La vitamina b12 non deve mai mancare

La carenza di questa vitamina è spesso dovuta ad una cattiva alimentazione, oppure non si mangiano tutte le sostanze nutritive che servono per acquisirla. La carenza corrisponde ad una forte anemia, viene definita “anemia perniciosa”. Si manifesta con affaticamento, debolezza, malumore e pallore. Nelle forme gravi si manifesta con vertigini, visione offuscata e frequenza cardiaca accelerata.

Gli alimenti che contengono questa vitamina sono:

Fegato di bovino o di vitello

Fegato di agnello

Caviale

Ostriche

Coniglio

Sgombro

Cozze

formaggio fresco

Prosciutto magro

Trota

Emmentaler o Camembert

Salmone cotto

Mozzarella

1 uovo sodo

3 cucchiai di quark bombati

1 piccolo bicchiere di latte di mucca

Mangiando questi alimenti, alcuni ogni tanto, altri con rigore, puoi evitare la carenza di questa vitamina.

I sintomi della carenza

Essa è un nutriente essenziale di cui il corpo ha bisogno per processi come la sintesi del DNA, la produzione di energia e la funzione del sistema nervoso centrale. Oltre al fatto che le persone non seguono una dieta equilibrata.

Da alcuni studi si evince che le persone over 40 sono carenti di questa vitamina. E’ palese che la capacità di assunzione, diminuisce con l’età, la carenza è più comune negli anziani. Secondo le ricerche, tuttavia, ciò non significa che anche i bambini e gli adulti più giovani, comprese le donne in gravidanza e che allattano, possono sviluppare una carenza.

La vitamina B12 può portare vari problemi se viene a mancare; ecco quali sono i sintomi per accorgersi se si ha una carenza: