Aceto di mele: 5 usi domestici per una casa pulita che ti sorprenderanno

L’aceto di mele non è solamente un ingrediente usato in cucin, per insaporire le pietanze grazie al suo sapore particolare. Si tratta di un prodotto naturale ricavato dalla fermentazione del sidro di mela e per questa ragione è ricco di acidi naturali e minerali. Oltre a fare bene alla salute grazie alle sue sorprendenti proprietà antiossidanti, antibatteriche e antinfiammatorie, l’aceto di mele può rafforzare le difese immunitari e aiuta a diminuire di peso. Non tutti sanno, però, che questo incredibile prodotto naturale può avere anche degli usi domestici.

Aceto di mele: ecco 5 usi domestici che ti sorprenderanno

L’aceto di mele può avere 5 usi domestici che non ti aspetteresti, per questa ragione è un prodotto che non dovrebbe mai mancare a casa tua. Se sei una persona attenta ai problemi ambientali e prediligi di gran lunga le soluzioni green ai prodotti chimici, non puoi non ricorrere all’aceto di mele per le pulizie di casa.

Curioso di scoprire tutti gli utilizzi di questo versatile ingrediente naturale?

Stura gli ingorghi

Se userai una soluzione a base di aceto di mele e bicarbonato di sodio, riuscirai a sturare gli ingorghi nei lavandini e negli scarichi di casa. Ti basterà versare direttamente sull’ingorgo mezzo bicchiere di bicarbonato e poi un bicchiere di aceto di mele. Fai agire un po’, dopodiché potrai versare dell’acqua calda. Per un ingorgo più ostinato, ti converrà ripetere l’operazione.

Spray universale a base di aceto di mele

Grazie alle sue note proprietà antibatteriche e disinfettanti, l’aceto di mele può igienizzare la casa al apri di qualsiasi prodotto presente in commercio. Dovrai versare acqua e aceto in parti uguali dentro un flacone spray, mescolare con cura e poi usare direttamente sulle superfici da pulire. Per uno sporco più accanito, sarebbe meglio fare agire il prodotto per alcuni minuti, prima di risciacquare.

Elimina la muffa sulla tenda della doccia

L’aceto di mele è un rimedio efficace anche per chi vuole eliminare le antiestetiche macchie di muffa che si formano sulla tenda plastificata della doccia. Sarà sufficiente spruzzare una miscela con aceto e acqua in parti uguali e strofinare con una spugna pulita.

Sbianca i tessuti ingialliti

I tessuti a lungo andare possono ingiallire. Se vuoi restituire il candore a una vecchia tenda o alle federe del letto dovrai metterle in ammollo in una bacinella piena d’acqua calda e un bicchiere di aceto di mele. Servendoti di semplice sapone di Marsiglia strofina bene gli aloni gialli e infine fai asciugare al sole.

Elimina il calcare sui rubinetti

Eliminare il calcare depositato sui rubinetti non è sempre facile, soprattutto se vuoi utilizzare dei rimedi naturali. Hai mai provato con l’aceto di mele? Spruzzane una quantità sufficiente direttamente sul rubinetto, fai agire il prodotto per una buona mezz’ora. Infine, strofina con una spugna e risciacqua.