Affrontare i viaggi con il caldo cocente: ecco alcuni consigli su come fare

Non è sempre vero che basta fuggire in vacanza per scappare dal caldo. Quando si decide di partire per l’estate si va sempre incontro ad uno dei nemici maggiori dell’estate: il caldo afoso. In Italia, addirittura, si sfiorano temperature che arrivano sino a 40 gradi. Ma come possiamo fare per affrontare il nostro viaggio in totale relax, senza patire troppo il caldo estivo? Ecco qui qualche consiglio.

Un cibo sano e leggero

Il caldo spossa, toglie energia, affatica. Per questo, oltre al bere molta acqua, sono consigliati almeno 8 bicchieri al giorno, soprattutto quando le temperature sono più elevate, occorre riempire il proprio frigorifero di frutta e verdura fresca. Cercate di privilegiare albicocche, prugne, ciliegie, insalate, carni bianche, pesce, frullati, centrifugati e sorbetti.

Meglio evitare fritti, insaccati e alimenti molto salati, carni rosse, carboidrati e zuccheriche rendono la digestione più difficile e laboriosa e, di conseguenza, affaticano l’organismo già provato dall’afa. Tanti piccoli spuntini a base di frutta, verdura, proteine e vitamine reintegrano i sali minerali rilasciati dall’organismo spossato dal caldo, saziano e danno energia più che un solo pasto troppo abbondante.

Una particolare attenzione agli indumenti

Se si è in vacanza in città, è meglio evitare di uscire nelle ore più calde, ossia tra le 11.00 e le 16.00, meglio, utilizzare quelle ore per visitare musei e attrazioni al coperto. Quando si esce, preferire sempre abiti dai tessuti leggeri, come il lino o il cotone, che assorbono meglio il sudore e fanno respirare la pelle. Da evitare i vestiti aderenti e quelli in materiale sintetico. Per quanto riguarda i colori, sono consigliati soprattutto il bianco o comunque i colori chiari, che riflettono il sole. E, in caso di spostamenti in macchina, ricordatevi di rinfrescarla puntando l’aria ad una temperatura non eccessivamente bassa rispetto a quella esterna.

Attenzione allo shock termico

Per chi è al mare soprattutto, vale la regola del non esporsi al sole nelle ore più calde e di evitare importanti shock termici. Questo accade quando si passa continuamente dal lettino in pieno sole al bagno in mare, soprattutto se la temperatura dell’acqua è fredda. In questo caso è consigliato fare frequenti docce in spiaggia con acqua tiepida e bagnarsi spesso i polsi e le tempie, andando così ad abbassare in poco tempo la temperatura corporea. Questo vale anche per l’aria condizionata. E’ consigliato come sostituto il ventilatore. Un costante sbalzo di temperature fra interno ed estero, può provocare una leggera influenza come il raffreddore.