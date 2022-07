L’estate 2022 è una delle più calde degli ultimi anni. La situazione sembra non migliorare e anzi le temperature e il caldo continuano ad alzarsi. Le temperature massime, nelle ore più calde, potranno anche oltrepassare, in alcune zone, i 38 gradi, mentre durante la notte, quando le minime si conserveranno al di sopra dei 25 gradi, i tassi di umidità supereranno il 90%.

Questa situazione è legata anche ad una insufficiente ventilazione.

Allerta meteo: nuova ondata di caldo, ecco come proteggersi

Si raccomanda, quindi, di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione, inoltre, devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Quando fa molto caldo la pressione sanguigna cala e il battito cardiaco accelera, tali condizioni appoggiano una insufficienza cardiaca che può essere nociva per i cardiopatici e gli ipertesi.

Anche i reni soffrono a causa della disidratazione e non riescono a funzionare efficacemente perché non prendono abbastanza sangue. È dunque, come abbiamo già detto, importante non sottovalutare il caldo e prendere le precauzioni necessarie per bloccare lo stato di malessere sostenendo il benessere generale dell’organismo.

In maniera generale, è saggio seguire le indicazioni del Ministero della Salute che, in caso di ondate di calore, raccomanda di aumentare l’assunzione di acqua per contrastare la disidratazione dovuta alla sudorazione sovrabbondante e di non uscire durante le ore centrali della giornata per evitare le insolazioni. Però non sempre le case sono luoghi piacevolmente freddi e ombreggiati.Spesso le dimore si riscaldano eccessivamente perché sono esposte ai raggi solari quindi restare in casa può diventare pericoloso. Ora vedremo come poterci predisporre per evitare di soffrire il calore anche a casa.

Per raffreddare gli ambienti, un sistema rapido e sicuramente efficace è raffigurato dai climatizzatori che creano le condizioni ideali per osteggiare l’afa e avere locali piacevolmente refrigerati. I condizionatori mantengono la casa fresca e calano i livelli di umidità. Prima ancora di raffreddare, è fondamentale diminuire le emissioni di calore, spesso originate inavvertitamente, per abitudine o per comodità, attraverso comportamenti scorretti.

Durante l’estate è opportuno limitare al minimo l’utilizzo degli elettrodomestici modificando anche le proprie abitudini igieniche o alimentari.Quindi ecco come poter combattere le prossime ondate di calore che non lasciano pasce in questa caldissima estate.