La lavatrice è un elettrodomestico di assoluta importanza, che pur avendo più di un secolo d’età, nel nostro paese come in gran parte d’Europa ha iniziato a diffondersi con regolarità sopraatutto a partire dalla seconda metà del Novecento. Anche se già in antichità erano state concepite lavatrici “a mano”, che sfruttavano il principio della forza centrifuga, solo nella seconda metà del 19° secolo la lavatrice meccanica, antesignana di quella odierna ha iniziato a diffondersi. Nel corso dei decenni sono stati messi a punto numerosi trucchi e segreti che risultano essere spesso ancora oggi far parte dell’immaginario comune (come i famosi “segreti della nonna”). Ad ogni tipologia di prodotto da lavare corrispondono una sequela di segreti più o meno condivisibili. Anche lavare le lenzuola non è qualcosa di così sontato e “banale”.

Attenzione a disinfettare le lenzuola in lavatrice: ecco come lavarle

Vanno infatti specificati da subito alcuni accorgimenti scontati per molti ma che spesso sono “dimenticati”:

Evitare di “mischiare” i capi colorati con i bianchi. Meglio comunque lavare le lenzuola assieme ad altre lenzuola.

Non caricare eccessivamente la lavatrice in quanto le lenzuola hanno un peso importante se in grande quantità. Un peso eccessivo non permette al cestello di girare adeguatamente.

Non “appallottorarle” in quanto questo prevedibilmente non permette un processo di pulizia di livello. Meglio ripiegate su loro stesse a mo’ di ventaglio.

Le lenzuola di cotone vanno lavate a temperature comprese tra ai 30-40 (per quelle colorate) per i ed i 60 gradi centigradi (per quelle bianche). Le lenzuola di lino se bianche “sopportano” temperature fino a 60 gradi, se colorate meglio non “spingersi” oltre i 40 gradi. In tutti i casi conviene adottare un ciclo di lavaggio con detersivo abituale e una ridotta quantità di ammorbidente.

Decisamente più delicata la seta che non dovrebbe mai essere sottoposta a temperature più alte di 30 gradi centigradi.