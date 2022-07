Con questa soluzione fai da te puoi sgrassare il lavandino: “pazzesco”

Sgrassare il lavandino del bagno sarà un gioco da ragazzi, se userai una soluzione fai-da-te a base di aceto e bicarbonato di sodio. Mantenere l’aspetto del bagno e dei sanitari sempre pulito e brillante non richiederà troppo sforzo e nemmeno una spesa esorbitante. Non devi per forza di cose spendere un capitale per comprare prodotti professionali! Ti basterà preparare una soluzione, mescolando gli ingredienti giusti e otterrai lo stesso effetto di un prodotto professionale.

Sgrassare il lavandino: usa questa soluzione fai-da-te

Sei alla ricerca di una ricetta prodigiosa per realizzare un efficace sgrassatore naturale col le tue mani? Allora ti trovi sulla pagina giusta! Gli ingredienti principali per ottenere la soluzione perfetta sono:

aceto : un prodotto naturale dalle incredibili proprietà sgrassanti, igienizzanti e disinfettanti, in grado di neutralizzare diversi microbatteri e rimuovere le incrostazioni più ostinate;

: un prodotto naturale dalle incredibili proprietà sgrassanti, igienizzanti e disinfettanti, in grado di neutralizzare diversi microbatteri e rimuovere le incrostazioni più ostinate; bicarbonato di sodio : il sale più utilizzato in casa e amato da tutte le casalinghe, ha un leggero potere abrasivo che gli permette di eliminare gli aloni e le macchie che si formano sul lavandino del bagno;

: il sale più utilizzato in casa e amato da tutte le casalinghe, ha un leggero potere abrasivo che gli permette di eliminare gli aloni e le macchie che si formano sul lavandino del bagno; olio essenziale a piacimento che renda la tua soluzione sgrassante fai-da-te profumata.

Ricetta dello sgrassatore fai-da-te per lavandino

Dentro un flacone spray dovrai versare una tazza di aceto bianco, un cucchiaio di bicarbonato di sodio e poche gocce di un normale sapone neutro liquido. Riempi il resto del contenitore con acqua calda. Unisci alla fine alcune gocce di un olio essenziale a tuo gradimento, alla lavanda o al limone per esempio, per aggiungere una nota di profumo alla soluzione. Agita con energia la miscela affinché si mischino bene tutti gli ingredienti.

Ti basterà spruzzare lo sgrassatore direttamente sul lavandino e passare con una spugna. Strofina poi con un panno bagnato in maniera più accurata e le macchie di grasso dovrebbero essere sparite. Per lo sporco più tenace ti converrà applicare sulla zona interessante una “crema” ottenuta con acqua tiepida e bicarbonato di sodio. Fai agire per un po’ di tempo, finché la pasta non si asciughi e poi rimuovi il tutto con una spugna umida.

In alternativa, se non hai tempo di preparare una soluzione fai-da-te potresti sgrassare il lavandino solamente con aceto bianco. Sarà sufficiente chiudere il tappo e poi coprire tutta la superficie del lavabo con fogli di carta assorbente imbevuti di aceto. Lascia agire per una ventina di minuti e infine asciuga con un panno pulito.