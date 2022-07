Avere una consapevolezza “tendente verso l’alto” aiuta sicuramente ad aumentare la fiducia in noi stessi: non a caso la psicologia definisce la motivazione come fonte primaria di risorse emotive, che inevitabilmente sfocia in sicurezza vera e propria. Come numerosi tratti, anche questo deve essere non presente in maniera troppo importante altrimenti da pregio diventa un difetto: se essere troppo sicuro fa apparire come arroganti e “sbruffoni”, a “piccole dosi”, la sicurezza nelle proprie capacità è addirittura una virtù, anche per quanto riguarda gli uomini. Quali sono quelli più sicuri in loro stessi secondo lo zodiaco?

Ecco gli uomini più sicuri dello zodiaco. Ci sei anche tu?

Ariete

L’uomo Ariete non “Nasce” sicuro in se stesso ma comprende molto presto ad attingere da potenzialmente ogni fattore, anche negativo della vita, energie positive. Comprende anche il senso di “apparire forti e sicuri”, che almeno in parte riesce a convincere lui per primo ad esserlo.

Scorpione

Sicuri assolutamente ma difficilmente sbruffoni: Scorpione conosce anche i propri limiti e questo è sicuramente importante per comprendere anche dove può migliorare. Non ama “mettersi al di sopra degli altri” ma è abbastanza convinto delle proprie capacità da rimarcare quando si trova in una situazione di vantaggio e maggior talento.

Capricorno

Capricorno può sfociare un po’ nello “sbruffoncello” ma in realtà la sua sicurezza solitamente non travalica il senso del “buon gusto”. Capricorno fa tesoro di ogni esperienza che viene portato a “subire” e ad ogni avversità superata diventa più conscio e consapevole delle proprie capacità, come se si fortificasse da solo.