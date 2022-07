La propria formazione caratteriale è condizionata da letteralmente un numero incalcolabile di fattori che in molti casi agiscono in maniera difficile da comprendere se non per gli esperti di psicologia. Secondo molti il nostro “io” è costituito dalla capacità di interpretare le situazioni sia positive che negative in un determinato modo. Resta però il fattore “nativo”, in quanto nessuno “nasce” come un foglio bianco e non sempre i modi di comportarsi sono razionali. Però i sospettosi sono convinti di avere sempre necessità di non fidarsi mai di nessuno al 100 %. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni i segni “degni” di questa nomenclatura. Conosci questi segni sospettosi?

Ecco i 3 segni più sospettosi dello zodiaco. C’è anche il tuo?

Sagittario

Anche se è apparentemente molto fiducioso ed ottimista, Sagittario “vive con i piedi per terra” e sa che nessuno è mai completamente onesto e “Puro” nelle intenzioni. Però è molto abile a non lasciar trasparire le proprie intenzioni quando “indaga”.

Cancro

Non nasce sospettoso ma lo diventa, a suo dire per necessità. Cancro infatti è naturalmente empatico e questo non sarebbe un problema se non fosse costantemente vittima delle delusioni in ambito sociale. Quindi dubita di tutto e tutti, per questo motivo risulta difficile per questo segno fidarsi ciecamente.

Leone

E’ un segno che conosce profondamente la natura umana ed essendo lui stesso un profilo che fa largo uso di “mezze verità” , non dovrebbe stupire essere sempre poco fidicuoso ed ottimista nei confronti del prossimo. Leone sospetta sopratutto nell’ambito sentimentale essendo un geloso di prim’ordine.