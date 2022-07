Il concetto di indipendenza spesso travalica i significati tradizionali, e soprautto nel contesto femminile, sono proprio le donne a spesso dover dimostrare, ancora oggi, di essere egualmente efficienti delle controparti maschili. Anche se in passato, in maniera generica, le donne indipendenti non sono più qualcosa di “inusuale”. In ogni caso, secondo lo zodiaco sono sopratutto alcune le personalità femminile più forti ed indipendenti. Quali sono quindi le donne che si meritano maggiormente questo appellativo? Ecco le indipendenti tra le donne!

Ecco le donne più indipendenti dello zodiaco! Quali sono?

Capricorno

Animo sensibile e tormentato, la donna Capricorno è famosa per dare il massimo soprtutto nei contesti concreti, dove si dimostra emancipata e fortemente accentrativa. Ha un fare “da boss” che riesce a influenzare praticamente tutti. Le persone la seguono perchè è un forte esempio emotivo ma anche di efficienza.

Ariete

E la “donna che non deve chiedere mai”: Ariete evidenzia la propria faorza ma anche la propria delicatezza in modi sempre un po’ accentuati ma che non fanno altro che evidenziare un fare molto propositivo. L’indipendenza di queste personalità traspare anche dalla volontà di imporre sempre, seppur in modo non fastidioso, il proprio pensiero. Ariete pensa sempre con la propria testa.

Vergine

La donna Vergine “nasce” indipendente e fortemente curiosa. E’ indubbiamente una personalità che ama fare domande, a se stessa ma sopratutto agli altri, ed è difficile imporsi sul loro pensiero in modo diretto. Vergine anche sentimentalmente non deve chiedere niente a nessuno, è molto orgogliosa e preferisce stare da sola che in “cattiva compagnia”.