Esiste una scala sulle montagne che ti porterà verso un paesaggio incredibile

C’è un sentiero in Italia che vi conduce ad un posto mozzafiato con una vista da fare invidia alle cartoline. Ci troviamo sul lago di Garda e vi proponiamo la scoperta di uno dei percorsi più suggestivi che vi daranno la possibilità di vedere il lago da un vero e proprio “balcone sul mare”. Il Sentiero Busatte Tempesta si trova nella parte nord del lago di Garda, precisamente a Torbole sul Garda, in provincia di Trento. Si cammina fino al Parco Avventura delle Busatte e poi si prosegue verso la parte panoramica.

Il sentiero di Busatte Tempesta

Stiamo parlando di un percorso naturalistico considerato come un vero e proprio “balcone sul lago di Garda”, inaugurato nel 2005. Il sentiero è di costruzione piuttosto recente. Esso presenta dei tratti con sbalzi di livello che si superano grazie ad una lunga scalinata in ferro fissata direttamente nella roccia che rende questo itinerario davvero suggestivo. Altri tratti del sentiero Busatte Tempesta sono stati tracciati dai Vigili del Fuoco. E’ stato grazie al loro contribuito poter rendere quest’escursione accessibile a tutti e in totale sicurezza. La spettacolare passeggiata vista lago, si snoda per circa 4 chilometri a mezza costa, supera due costoni, dai suggestivi nomi di Corno di Bò (corno di bue) e Salt de la Cavra (salto della capra), con scalinate di ferro che contano circa 400 gradini. Il percorso è molto suggestivo sia per i paesaggi mozzafiato, che per la natura che fa da cornice. Si possono incontrare zone di ombra anche se principalmente la passeggiata è tutta al sole.

Piccole curiosità sul percorso

Il sentiero panoramico Busatte Tempesta è lungo circa 5 km. (Al ritorno si può prendere un autobus di linea a Tempesta) La lunghezza dell’itinerario comprensiva dell’andata e ritorno è di circa 11 km. Questo si percorre in 1 ora e mezza a tratta (circa tre ore per andata e ritorno con un passo normale). Il dislivello della camminata è di 300 metri. Le scalinate panoramiche da fare sono in tutto 3 (in discesa se si parte da Torbole, in salita se si parte da Tempesta). I gradini da percorrere sono circa 400. Non ci sono punti di ristoro, bar, ristoranti, quindi occorre portarsi acqua e viveri per il cammino. All’inizio del sentiero Busatte/Tempesta c’è un bar molto fornito e un ristorante. Si può percorrere con i cani se sono abituati a fare gli scalini. Non indicato per bambini molto piccoli. Per fare questa escursione è necessaria mezza giornata.