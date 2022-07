Non esiste una categoria di persone che non manifesta qualche forma di problematica da affrontare: anche chi “nasce con la camicia” infatti inevitabilmente dovrà farsi carico di alcune criticità che spesso acquisiscono il nome di “problemi” e che possono essere anche “formativi” per il nostro carattere. In tutti i casi, i problemi spesso evidenziano la nostra capacità adattiva e la nostra efficienza, alcune personalità infatti sono particolarmente portate ad affrontare i problemi nella maniera migliore possibile, facendo diventae una avversità quasi “positiva”. Quali sono i segni zodiacali che affrontano meglio i problemi? Ecco la risposta!

I segni che affrontano meglio i problemi secondo lo zodiaco sono questi

Leone

Difficilmente fa il “duro” quando si trova davanti ad un problema, ma se “pungolato” dallo stesso si incaponisce e pur non riuscendolo ad affrontare in maniera serafica e ragionata, con una grande forza di volontà il segno solitamente riesce ad avere la meglio.

Bilancia

Bilancia al contrario non sembra demordere mai, e difficilmente “barcolla” anche a fronte di difficoltà oggettive. Il segno è famoso per una grande forza di volontà e costanza. I problemi possono essere un’avversità ma anche un’opportunità di crescita personale, per Bilancia.

Scorpione

Esce quasi sempre rafforzato o comunque non “indebolito” dalle avversità che si trova prima o poi ad affrontare. Scorpione comprende molto rapidamente le “fonti” del problema e con una grande arguzia riesce in ogni caso a fare “bella figura”. Rappresenta un ottimo mix tra costantza, forza di volontà e razionalità. Inoltre Scorpione ama le sfide ed i problemi sono percepiti come tale.