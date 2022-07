Il veterinario spiega ogni quanto pulire il tuo cane: ecco la risposta

Il lavaggio del nostro amico a quattro zampe è una procedura necessaria quanto importante per la corretta pulizia del nostro cane. Il cane, rispetto al gatto, ha la necessità di essere lavato e pulito con un aiuto esterno. Ma ogni quanto bisogna fargli fare il bagno? C’è un tempo limite? Scopriamo di più.

Perché lavare il cane

Lavare il nostro cane è una procedura necessaria se vogliamo che il nostro amico sia sempre punto nell’ambiente in cui viviamo. Tuttavia ci sono alcune ragioni che sono altrettanto fondamentali. Un cane pulito è un cane che non presenta sporco nel pelo, quindi è meno esposto all’aggressione di batteri, germi, lieviti e parassiti. Questo perché non soltanto lo sporco creerebbe un terreno fertile per la proliferazione dei parassiti, ma anche perché potrebbero essere già presenti tra la sporcizia accumulata tra il pelo. Inoltre, lavare il cane ha anche la funzione di eliminare definitivamente il pelo morto. Non essendo più tessuto vivente rischierebbe di rappresentare terreno fertile per batteri e parassiti, oltre a influire negativamente sulla termoregolazione dell’animale.

La risposta del veterinario

Durante la prima visita dal veterinario, il proprietario di un cucciolo chiede sempre quando potrà fare il bagno al cane e con quale frequenza. È prassi medica suggerire di non lavare il cane fino a cinque mesi di età per evitare pericolosi raffreddamenti che, complice un sistema immunitario ancora non completamente efficace, potrebbero provocare stati di malattia. In realtà, dal punto di vista comportamentale, è importantissimo abituare il cucciolo, sin dai primi mesi, al contatto con l’acqua. Se il vostro amico peloso viene con voi in vacanza e si gode anche lui il mare, ricordate di risciacquarlo con dell’acqua dolce.

Ogni quanto lavare il cane

Bisogna tenere a mentre che lavare il cane non è una pratica che può essere eseguita troppo spesso. Questo perché la pelle del cane è protetta da un sottile strato di lipidi, che la proteggono dagli agenti esterni e la mantengono idratata. Un lavaggio frequente rischierebbe di compromettere questa protezione, esponendo il nostro amico a pelle secca e agenti patogeni. Per questo è consigliato lavare il cane ogni 3 mesi circa in condizioni normali. Alcune condizioni particolari possono richiedere una riduzione di queste tempistiche. Possibile, ma in ogni caso i veterinari raccomandano di non scendere mai sotto i 30 giorni tra una pulizia e l’altra. Inoltre non scordate mai l’importanza dei prodotti con cui il vostro cane viene lavato. Prediligete sempre prodotti a base naturali.