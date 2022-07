Poche cose sono pericolose come una donna arrabbiata, un termine sicuramente abusato e frutto di vari stereotipi che “giocano” sull’emotività della donna, ma che in alcuni casi è vero. La diversità femminile infatti sembra essere sensibilmente più diversificata di quella maschile per molti più prevedibile e meno “estrema”. Non tutte infatti sono uguali tra le donne, e alcune tendono a mettere un po’ in difficoltà gli altri in determinate situazioni a causa di un’aggressività nel modo di comportarsi. Una donna aggressiva può anche esprimere in modo genuino il proprio carattere. Quali sono le tipiche donne aggressive secondo lo zodiaco? Ecco la risposta.

Le 3 donne più aggressive di tutte! Sai quali sono?

Leone

Per non fare arrabbiare una Leone è “sufficiente” essere gentili e sopratutto chiari: se questa donna si sente presa in giro, diventa scostante ma anche molto aggressiva se presa “frontalmente” fino a diventare addirittura sgarbata. Leone deve sentirsi apprezzata e rispettata per evidenziare la parte migliore di se.

Vergine

L’aggressività della Vergine è solitamente “tenuta ben nascosta”. Ha un buon autocontrollo della propria indole e non è mai aggressiva senza motivazioni. Però questo non basta a giustificarla sopratutto quando viene contradetta: è una donna che non “sbrocca” mai in maniera molto evidente ma è stancante perchè perdura in questo modus operandi aggressivo anche a distanza di molte ore.

Toro

Diventa aggressiva quando si sente “attaccata” e messa in discussione. Non è tipo da “tenersi le offese dentro”, anzi è molto portata anche al conflitto vero e proprio se necessario. Toro nasconde un atteggiamento sensibile ed empatico, attenzione a non provocarla.