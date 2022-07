La perfezione appartiene solo a Dio, sostiene un vecchio modo di dire, e al netto dell’aspetto spirituale, il concetto stesso di perfezione risulta essere discusso in ogni parte. Del resto l’essere umano sotto molti punti di vista è tutt’altro che perfetto, eppure sono molte le personalità che ambiscono a raggiungere o perlomeno avvicinarsi maggiormente a questo concetto. In particolare in media sono le donne che sono tendenzialmente più perfezioniste delle controparti maschili, quasi mai soddisfatte appieno. Quali sono le donne maggiormente considerabili perfezioniste dello zodiaco?

Le donne perfezioniste secondo lo zodiaco sono queste 3, le conosci?

Scorpione

E’ una donna razionale ma rigorosa il “giusto”, non rappresenta fastidiosa quando deve giudicare gli altri essendo assolutamente perfezionista nei propri riguardi: questa personalità infatti raramente è soddisfatta dei risultati ottenuti o almeno non lo è a lungo. Per questo motivo è solita alzare sempre “l’asticella” delle proprie possibilità.

Bilancia

La donna Bilancia è equilibrata ma non si accontenta praticamente mai, e lo fa capire chiaramente senza troppi fronzoli. E’ un’umanista vera e questa la porta a non concepire la mediocrità come risultato accettabile. Mira sempre molto in alto, e lo fa capire in maniera molto evidente alle personalità che la circondano in quel preciso momento.

Vergine

La perfezionista pura, quella che non sembra mai soddisfatta e che ha standard già normalmente estremamente alti. Questi però possono diventare concretamente irraggiungibili molto rapidamente. Averla come capo è realmente complicato anche se solitamente molto proficuo perchè Vergine trae il meglio da tutti anche se ad un costo “emotivo” non indifferente.