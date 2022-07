Il concetto di “forza caratteriale” è relativamente aleatorio, non stabilito e definito eppure solitamente siamo soliti associare alla forza d’animo, la capacità di imporsi anche nei contesti più difficili. Se sono in molti a considerare un po’ tutto il genere femminile tendenzialmente più forte, anche per contesti spesso avversi nei confronti delle donne, tra queste sono comunque numerose anche coloro che sono percepite come “deboli”, più delicate e fragili caratterialmente. Ma non sono tutte uguali: come distinguerle? Ecco le donne più deboli dello zodiaco.

Le donne più deboli dello zodiaco. Sai quali sono?

Toro

Sembra strano trovare la donna Toro in lista in quanto è dotata di una personalità molto “potente”, a tratti autoritaria. Ma apparire forti non significa esserlo: anche se questa personalità femminile prova a convincere gli altri di essere indistruttibile emotivamente in realtà è una donna estremamente sensibile. A volte dovrebbe accettarsi un po’ più per come è.

Pesci

Personalità che è forte quando realmente si manifesta il bisogno. Ma le situazioni pratiche, quelle di tutti i giorni e anche quelle legate alla vita di coppia considerabile di “routine”, non fanno per la donna Pesci che tende ad avere un atteggiamento sfuggente perlopiù.

Leone

Non “debole” nel senso classico ma se lasciata da sola o messa in disparte, o semplicemente se non considerata la Leone non sa realmente cosa fare: diventa quasi dispotica in quanto è una personalità fortemente accentrativa ed egocentrica. Da infatti il suo meglio se in compagnia, ma da sola evidenzia tutta le sue insicurezze.