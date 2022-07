Fare la lavatrice è un’operazione importante, perché ci permette di poter profumare e disinfettare i nostri capi. Ogni tipologia di capo però ha bisogno di una preparazione diversa e specifica. Oggi vedremo come poter lavare perfettamente l’intimo in lavatrice.

Nessuno lo sa ma esiste la temperatura ideale per lavare l’intimo

Prima di tutto è raccomandabile dividere i capi in base al colore, per evitare che quelli scuri stingano durante il lavaggio. È necessaria anche una divisione in base al materiale: la biancheria intima in seta e poliestere, nonché quella decorata con strass e simili, dovrebbe essere lavata a mano con del detersivo leggero in modo da difendere le fibre e impedire che si restringa. Per quanto riguarda la biancheria intima bianca, può essere lavata a 30 gradi.

Difatti si tratta di una temperatura già adeguata alla rimozione dei germi, si consuma la metà dell’energia di un lavaggio a 60 gradi. L’impiego della candeggina certamente rende la biancheria intima più bianca e lucida, ma per il bene dell’ambiente si dovrebbe evitare tutte le volte che non è necessariamente indispensabile.Anche per quanto riguarda la biancheria intima colorata, meglio scegliere un detergente speciale per colorati e restare sui 30 gradi di temperatura.

Il discorso è differente quando qualcuno in casa è malato. Infatti in quel caso si dovrebbe anche sciacquare la biancheria intima a 60 gradi. La stessa procedura è raccomandabile quando in famiglia vivono donne incinte, neonati o persone immunodepresse. Qualcuno in questi casi arriva a raccomandare un programma di lavaggio a 95 gradi, ovvero una vera e propria bollitura, che però non è essenziale ai fini igienici ed è assolutamente anti-ecologica, poiché prende quasi il doppio dell’energia di un lavaggio a 60 gradi.

La regola comunque ci dice che comunque occorre seguire il consiglio di molti tecnici e idraulici, i quali rammentano di effettuare una volta al mese un lavaggio a 60 gradi con un detersivo contenente candeggina,questo per il bene anche della lavatrice stessa. Infatti, se si continua a lavare solo e sempre a basse temperature, dentro alleparti dell’elettrodomestico può generarsi una pellicola grassa che terminerà per abbreviarne la vita.

E poiché cambiare lavatrice è assai “costoso” dal punto di vista ambientale, accogliamo di buon grado questa utile regola dettata dall’esperienza. Ecco quindi come lavare al meglio la vostra biancheria intima.