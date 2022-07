Oroscopo Branko settimana dal 25 al 31 luglio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 25 al 31 luglio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Sta per iniziare l’ultima settimana di luglio. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà molto bene. Lunedì sarà la giornata giusta per mettere in ordine le carte, controllare le ultime scadenze. Martedì potresti avere qualche piccolo dissapore in famiglia. Venerdì ci sarà una Luna d’amore a emozionarti.

Toro

Lunedì rischierà di comportarti in modo troppo ostinato, se non farai attenzione. Mercoledì troverai un confidente di fiducia che sarà come aiutarti, darti un consiglio prezioso. Venerdì potresti ritrovarti a discutere in maniera accesa con il coniuge o con l’ex: sii prudente.

Gemelli

Lunedì potresti portare a buon fine un affare interessante. Mercoledì le stelle favoriranno gli investimenti di denaro, gli affari in banca o in borsa. Domenica sarà la giornata ideale per staccare la spina e concederti alcune ore rilassanti. Perché non pratichi un po’ di yoga, per distendere i nervi?

Cancro

Lunedì si preannuncia una giornata particolarmente promettente per l’amore. Mercoledì qualcuno potrebbe ricevere una proposta d’amore: se così fosse, dovrà dire di sì, senza riserbo. Venerdì, chi sarà coinvolto in una trattativa, dovrà contrattare.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì le stelle favoriranno in particolar modo i team di lavoro. Mercoledì una strana agitazione interiore potrebbe prendere il sopravvento: meglio usare cautela. Domenica alcuni Leone dovranno fronteggiare una concorrenza agguerrita.

Vergine

Lunedì dovrai fare i conti con un possibile calo fisico: sii prudente e, se necessario, fai un veloce controllo medico. Martedì potrebbe arrivarti un aiuto tanto prezioso quanto inaspettato da parte di una persona. Venerdì le stelle ti suggeriranno di buttarti tutto alle spalle e partire per le tue meritate vacanze.

Bilancia

Lunedì si prospetta una giornata stuzzicante dal punto di vista amoroso. Chi è single potrebbe vivere un flirt o un’avventura estiva. Martedì le stelle ti inviteranno a rallentare un po’ i ritmi. Giovedì ti sentirai particolarmente bene in un luogo, sentirai di essere finalmente in un ambiente positivo.

Scorpione

Lunedì si preannuncia una giornata interessante per le intuizioni: non ignorarle! Mercoledì sarai accompagnato per tutto il giorno da una profonda voglia di andare via, di partire. Venerdì ti converrà usare estrema cautela per gestire il nervosismo o troppa stanchezza.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana inizierà con un po’ di nervosismo. Lunedì mattina potresti discutere nel posto di lavoro. Meglio usare cautela. Mercoledì avverrà un contatto di anime del tutto inaspettato. Venerdì avrai i bagagli in mano e sarai pronto a partire.

Capricorno

Lunedì sarà una giornata che agevolerà la professione, gli affari. Martedì rischierai di volere troppo. Le stelle ti consiglieranno di fare un paso indietro e cercare un compromesso. Sabato qualcosa cambierà intorno a te, sentirai una piacevole aria di cambiamento.

Acquario

Lunedì un’idea creativa ti balenerà in testa: non sottovalutarla, perché potrebbe essere quella giusta. Martedì le stelle ti incoraggeranno a trovare un metodo, altrimenti ti ritroverai nel caos. Sabato sarà una giornata piuttosto sottotono. Perché non inizi una dieta disintossicante?

Pesci

Lunedì conterai con soddisfazione il tuo gruzzoletto accumulato nel mese di luglio, grazie a Giove. Mercoledì qualcuno potrebbe imbattersi in un nuovo amore, bello e tormentato come piace a voi dei Pesci! Domenica potrebbero nascere nuove tensioni con l’ex coniuge.