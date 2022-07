Oroscopo domani Paolo Fox, 25 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox lunedì 25 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 25 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà favorevole fino al pomeriggio, Mercurio e Giove favorevoli: nessuno riuscirà a fermarti! Le tue idee vincenti non ti mancano e nemmeno la voglia di riscatto. Dovrai solo fare attenzione in amore. Sono particolarmente a rischio quelle coppie in cui prevale la competizione rispetto alla condivisione.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani pomeriggio la Luna sarà in aspetto favorevole e ti restituirà una bella carica di energia e vitalità. Sul fronte lavorativo potrai portare avanti i cambiamenti in corso. Già nelle ultime settimane qualche novità c’è stata, forse ci è conclusa una collaborazione. Gli imprenditori dovrebbero diversificare i loro interessi, forse dovranno vendere qualcosa per rimediare a una falla.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani mattina la Luna sarà ancora nel tuo segno, poi ti saluterà per trasferirsi in Cancro. In questi giorni non ti manca di certo la creatività. E nemmeno la voglia di recuperare il tempo perduto riconcorrendo troppi progetti insieme. Ora devi piuttosto concentrarti su un unico obiettivo e portarlo avanti. Con un cielo del genere avrai buone chance di successo.

Oroscopo domani: Cancro

Da domani dovresti cercare di lasciare una porta aperta per l’amore. Con Venere nel segno sarà possibile fare un incontro inaspettato. Anche chi dichiara di non essere interessato all’amore, i realtà trascura il fatto che i sentimenti ricoprono un ruolo cruciale per i nati del Cancro. Mai come ora che stai attraversando un periodo molto delicato, di grande cambiamento accompagnato da molta paura e mancanza di riferimenti.