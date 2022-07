Oroscopo Paolo Fox domani, 25 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 25 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 25 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani pomeriggio potrai finalmente recuperare, dopo un lungo ed estenuante fine settimana. Puoi riprendere in mano i tuoi progetti riguardo al prossimo anno. Soprattutto i liberi professionisti si sono posti traguardi importanti da raggiungere. Se in amore ci sono dei problemi, forse dipende dal fatto che in questo momento hai la testa altrove, sul lavoro.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani l’amore sarà presente, anche se un pochino più freddo e pensieroso del solito. Hai diritto a un po’ di tranquillità nel lavoro. I nuovi progetti partiranno, anche se con qualche piccolo dubbio che sarà risolto strada facendo. Se qualcosa non va ancora, anziché preoccuparti più degli altri, dovresti provare a rassicurare te stesso! Tieni duro e vedrai che i tuoi sforzi, anche se sei costretto a ripartire da zero, saranno ripagati entro pochi mesi.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani mattina la Luna sarà ancora favorevole. Poi, nel pomeriggio, si sposterà in Cancro. Saturno ancora nel segno ti invita a sbloccare la tua creatività. Chissà che qualcuno non abbia perfino un desiderio trasgressivo… Nelle prossime settimane arriveranno nuove opportunità di lavoro con persone nuove, ambienti diversi dal passato.

Oroscopo domani: Pesci

Domani mattina potresti svegliarti ancora un po’ pensieroso e malinconico. Poi, dal pomeriggio, ritroverai il buonumore. Dovresti provare a circondarti di persone positive, più solari e, soprattutto, smettere di fare confronti tar le storie del passato e quella attuale.