Oroscopo Paolo Fox settimana dal 25 al 31 luglio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 25 al 31 luglio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di luglio sta per volgere al termine. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì mattina potrai ancora contare su una Luna favorevole, oltre che Mercurio e Giove. Giovedì e venerdì le giornate più avvincenti: chissà che non arrivi perfino una bella notizia… Da giovedì 28 riuscirai a ritrovare una forma fisica ed energetica invidiabile.

Toro

Si preannuncia una settimana interessante che ti permetterà di portare avanti in cambiamento in corso. La prima metà sarà decisamente migliore dell seconda. Da giovedì fino a domenica potrebbero nascere nuove tensioni, soprattutto nel lavoro. Qualcuno forse dovrà decidere di vendere qualcosa per tamponare a una perdita. In amore molto dipenderà da chi hai al tuo fianco. Certo, è che da un po’ di tempo sei diventato più risoluto e selettivo, non hai intenzione di avere vicino persone che non ti fanno stare bene.

Gemelli

La settimana partirà con la Luna nel segno fino a lunedì pomeriggio. Sarai pieno di vitalità, creatività e voglia di riscossa. Giovedì e venerdì le stelle potrebbe avere in serbo per te una piacevole sorpresa, forse un incontro speciale. Domenica particolarmente faticosa: meglio fare lo stretto indispensabile e rimandare ogni cosa alla settimana seguente.

Cancro

La prossima settimana potrai contare sempre su una bellissima Venere nel segno. Inoltre, martedì e mercoledì sarà accompagnata anche dalla Luna: si preannunciano 48 ore intriganti in amore. Dovresti tenere uno spiraglio aperto per l’amore, perché potrebbe arrivare all’improvviso. I prossimi giorni ti permetteranno di recuperare a livello psico-fisico. Occhio alle decisioni prese di fretta: meglio ragionarci bene!

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà in maniera promettente. Lunedì, fino al pomeriggio, avrai ancora la Luna in buon aspetto, Giove interessante e Mercurio nel segno. Chissà che qualcuno non faccia un incontro interessante… Giovedì ci sarà una splendida Luna nuova nel tuo cielo: l’amore potrebbe riservarti qualche sorpresa inaspettata. Bella energia venerdì e sabato.

Vergine

Lunedì pomeriggio comincerà un bel recupero, dopo alcuni giorni decisamente no. Si riparte con una grande voglia di rivincita personale e vedrai che il 2023 non ti deluderà in tal senso. Martedì e mercoledì la Luna e Venere in aspetto favorevole ti incoraggeranno a dedicare più tempo all’amore. Favoriti i nuovi incontri per i cuori solitari. Domenica splendida.

Bilancia

La settimana ti richiederà sempre estrema cautela in amore. Venere in quadratura potrebbe portare nuove tensioni, dei disagi che andranno affrontati al più presto. Lunedì, martedì e mercoledì potrebbero nascere nuove perplessità: saranno tre giornate alquanto agitate. Servirà prudenza doppia. Molto meglio giovedì, venerdì e sabato.

Scorpione

La tua settimana comincerà alla grande. Da lunedì pomeriggio la Luna sarà in aspetto favorevole, accanto a Venere. Stai vivendo un bellissimo momento per l‘amore. Gli Scorpione più diffidenti, separati da poco, potrebbero diventare troppo polemici di fronte a una nuova conoscenza: prudenza! Favoriti i nuovi incontri tra martedì e mercoledì. Nei prossimi giorni potrai, gradualmente, rientrare di qualche spesa fatta per la casa, per la famiglia.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana comincerà molto bene. Già da lunedì potrai recuperare, dopo un weekend abbastanza nervoso. Giovedì e venerdì si preannunciano due giornate particolarmente promettenti sul lavoro. Consensi, conferme in arrivo. La fine della settimana sarà ideale per chi vorrà rimettersi in forma, cominciare una nuova dieta o terapia.

Capricorno

Anche questa settimana, purtroppo, dovrai fare i conti con Venere opposta. L’amore c’è, ma è un po’ freddo e pensieroso. Lunedì, martedì e mercoledì saranno tre giornate che potrebbero agitare le acque, anche nelle migliori famiglie. Martedì possibili fastidi allo stomaco: sii prudente! Domenica sarà la giornata migliore: perché non organizzi qualcosa di piacevole insieme al partner?

Acquario

Lunedì mattina la Luna sarà ancora in aspetto interessante: avrai voglia di liberare la tua creatività, di fare qualcosa di insolito e trasgressivo. Giovedì, venerdì e sabato, invece, Marte e Urano formeranno un aspetto stridente con la Luna: ti converrà evitare ogni tipo di stress. Recupero a partire da domenica.

Pesci

Lunedì mattina comincerà con un leggero velo di malinconia, un po’ di stanchezza. Poi dal pomeriggio tornerà il buonumore. Questa settimana, complice Venere in buon aspetto, potrebbe avere in serbo per te un incontro passionale. Tra martedì e mercoledì potrebbe capitarti qualcosa di bello, forse in amore. Domenica piuttosto nervosa: sii prudente.