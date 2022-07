Pesche: questi benefici ti convinceranno a mangiarne una al giorno

Le pesche sono un buonissimo frutto estivo, rinfrescante e nutriente. Ma sei sicuro di conoscere tutti i benefici? scommettiamo che se li conosci non riesci a non mangiarne almeno una al giorno?

Le proprietà delle pesche

Le pesche sono dei frutti buonissimi, mangiati come spuntino, dopo i pasti oppure per colazione nello yogurt e nei porridge. Inoltre viene usata anche per tantissimi dolci. La pesca è originaria della Cina, il suo nome scientifico è Prunus Persica. La pianta di pesco è arrivata in Europa, attraverso la Persia, perciò fu chiamata “persica” e poi col tempo definita pesca. Oltre ad aver fatto il giro del mondo e ad essere molto buona e rinfrescante, la pesca ha tanti benefici per la salute grazie alle sue proprietà eccezionali.

Partendo dal fatto che ha pochissime calorie (39 ogni 100 gr ), sono fatte perlopiù di acqua, contengono pochissimi grassi e proteine a basso valore biologico. Buono, invece, il contenuto di fibra e carboidrati. Dal punto di vista dei micronutrienti contengono:

Vitamina c

Vitamina A

Alcune del gruppo B

Fosforo

Magnesio

Potassio

I benefici

Grazie ai loro componenti, le pesche hanno tantissimi benefici:

Proprietà antiossidanti: nella polpa della pesca sono contenute varie sostanze come il beta-carotene, la luteina, la zeaxantina, la vitamina E, la vitamina C, l’acido clorogenico e vari composti fenolici che sono antiossidanti, apportano benefici sull’apparato cardiovascolare.

nella polpa della pesca sono contenute varie sostanze come il beta-carotene, la luteina, la zeaxantina, la vitamina E, la vitamina C, l’acido clorogenico e vari composti fenolici che sono antiossidanti, apportano benefici sull’apparato cardiovascolare. È rinfrescante e dissetante : aiuta a placare la sete e previene anche la disidratazione, grazie ai sali minerali che contiene.

: aiuta a placare la sete e previene anche la disidratazione, grazie ai sali minerali che contiene. Ideale per ridurre la pressione : questa proprietà delle pesche è dovuta al potassio contenuto, che tiene a bada la pressione ed elimina i liquidi in eccesso.

: questa proprietà delle pesche è dovuta al contenuto, che tiene a bada la pressione ed elimina i liquidi in eccesso. Aiuta nella riduzione del colesterolo cattivo: La fibra contenuta nelle pesche insieme ai composti fenolici presenti nella buccia, sono utili in caso di colesterolo alto, soprattutto quello cattivo.

La fibra contenuta nelle pesche insieme ai composti fenolici presenti nella buccia, sono utili in caso di colesterolo alto, soprattutto quello cattivo. Adatta alla dieta : il potassio stimola la diuresi , contrastando la ritenzione idrica e la cellulite e mantenendo in salute i reni.

: il potassio stimola la , contrastando la ritenzione idrica e la cellulite e mantenendo in salute i reni. È utile per mantenere la salute degli occhi: la pesca contiene due antiossidanti, luteina e zeaxantina, che nell’organismo si trovano principalmente nella retina degli occhi, in modo tale da poter proteggere la vista

la pesca contiene due antiossidanti, luteina e zeaxantina, che nell’organismo si trovano principalmente nella retina degli occhi, in modo tale da poter proteggere la vista Contrasta la stipsi ed è un ottimo digestivo: La pesca contiene una buona quantità di fibra, aiuta a liberare il transito intestinale ed elimina le tossine. Inoltre si digerisce facilmente quindi è adatto da mangiare dopo i pasti, aiuta anche a digerire i cibi assunti in precedenza.

La quantità consigliata giornalmente è di 150 g, quindi in media si possono mangiare circa 2 pesche al giorno per avere i benefici.