Fin dalla sua prima attuazione, il bonifico viene considerato una forma di transazione monetaria altamente affidabile anche solo per la struttura che è completamente tracciabile non richiedendo denaro fisico. Proprio in virtù di questa peculiarità, anche se si tratta di uno strumento già estremamente diffuso per le transazioni più corpose, l’intento unito da parte delle entità governative, sia nostrane che in generale europee di incentivare i bonifici anche per le transazioni “minori”. Anche grazie al contesto online di sempre maggiore diffusione, fare bonifici risulta essere estremamente più semplice rispetto al passato, ma questo non significa che non esistono rischi.

Quando fai bonifici online fai sempre attenzione a questo particolare

Anche se è un sistema “sicuro”, bisogna comunque stare attenti “dove” si indirizzano i propri soldi: oltre a controllare accuratamente l’IBAN del destinatario, ossia il codice identificativo che va immesso al momento dell’invio del denaro, è sempre opportuno inserire una causale, sopratutto quando gli importi sono superiori a 5000 euro: se è sicuramente vero che anche somme di denaro inferiori possono essere soggette a controlli, le norme antiriciclaggio che sono sempre più stringenti portano l’UIF (l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, l’organo dello Stato adibito all’antiriciclaggio) a “chiedere lumi” sopratutto in caso di trasferimenti cospicui, sopratutto se questi provengono o sono diretti da IBAN che si trovano al di fuori della zona euro.

Importante anche ribadire l’importanza del tipo di bonifico che si utilizza: dal 2017 è disponibile in maniera sempre più diffusa anche presso gli istituti bancari che operano in Italia il bonifico istantaneo, una forma “speciale” che viene evaso e portato a termine in pochi secondi, ma che per sua stessa natura risulta essere impossibile da tracciare in modo efficace e quindi anche da rimborsare. Perciò è meglio utilizzare questa forma di bonifico esclusivamente tra persone di cui abbiamo un livello di conoscenza e fiducia decisamente importante.