Questa città italiana è stata definita la più bella d’Europa, ecco qual è

L’Italia è da sempre una meta principale per viaggi di ogni tipo. Che siano viaggi di cultura o di relax, l’Italia è fra i paesi più scelti per trascorrere le vacanze nell’estate del 2022. Fra le città più scelte vi è quella che è stata definita la più bella d’Europa. Non stiamo parlando né di Roma, né di Venezia, ma di Firenze.

La più bella d’Europa

La rivista americana di viaggi Travel + Leisure ha condotto un sondaggio fra i suoi utenti per decretare la città più bella d’Europa. E così, lettori da ogni angolo del Pianeta hanno condiviso le proprie esperienze di viaggio nel vecchio continente, valutando i monumenti artistici e ogni luogo secondo criteri di ospitalità, cordialità della popolazione locale, cultura, cucina. Ad rimanere affascinati da questa meravigliosa città sono statu la presenza di tracce di un passato glorioso a ogni angolo di strada. In molti la consigliano come meta ideale per il viaggio di nozze, proprio per la sua magica atmosfera. E se chiaramente non si può mancare di visitare i luoghi più iconici di Firenze, come il Duomo, Uffizi, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, molti viaggiatori hanno trovato ancora più affascinanti gli scorci che si scoprono camminando per la città. Non sorprende, tuttavia, che al primo posto della classifica ci sia l’italiana Firenze. La patria di Dante Alighieri e della lingua italiana. Questa si conferma ancora una volta come meta preferita per i turisti di tutto il mondo – dopo essere stata eletta città più amata già nel 2019 e nel 2020.

Una cucina da leccare i baffi

Tutti vengono a Firenze per un motivo ben preciso: ammirare i capolavori degli Uffizi, innamorarsi sul Ponte Vecchio o, più prosaicamente, conquistare una schiacciata dopo essersi sottoposti a ore di coda. La fama di Firenze per i panini è una cosa conosciuta in tutto il mondo. Il piatto tipico per eccellenza è la bistecca alla fiorentina. La fiorentina è semplicemente se stessa, le basta il cognome e qualche piccola accortezza prima e durante il suo breve soggiorno sulla griglia. Partiamo dalla sostanza e cioè dal taglio di carne: si tratta di lombata di vitellone di razza chianina dalla caratteristica forma a TI. Il peso si aggira intorno al chilo-chilo e mezzo, l’altezza si eleva ai 5-6 centimetri. Buona fortuna se dovete finirla da soli! Inoltre, è stato molto apprezzato dai lettori la possibilità di degustazioni di vini locali e prelibatezze gastronomiche dolci e salate. Firenze è davvero la meta ideale anche per chi ama la buona cucina e ha voglia di provare sapori nuovi che sanno di tradizione.